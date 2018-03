Auer: VGT betreibt rot-blau-grüne Wahlpropaganda mit manipulierten Fotos

Nächtliche Stalleinbrüche – betäubte Hunde – Hetze gegen Landwirte

Wien, 19. September 2013 (ÖVP-PK) Mit verbissener Eifrigkeit verbreitet die radikale Tierschützergruppierung VGT derzeit manipulierte, teils gefälschte Fotos von Tierställen. "Bei Nacht und Nebel schleichen sich wildfremde Leute in Ställe ein, um Fotos zu machen. Wenn der VGT-Obmann Martin Balluch nächtens in seinem Bett fotografiert würde, dann würde auch er schlaftrunken und irritiert aussehen. Bei den Einbrüchen wurden sogar Hofhunde betäubt", zeigt sich Bauernbund-Präsident Jakob Auer entsetzt. ****

"Unsere bäuerlichen Familienbetriebe achten das Tierschutzgesetz – es ist eines der strengsten in ganz Europa. Zu jedem Zeitpunkt lege ich für meinen Betrieb eine tierärztliche Bestätigung vor, dass alles in Ordnung ist. Diese Einbruchserie von der aktuell 17 Bauernbund-Funktionäre betroffen sind, gleicht einer politisch motivierten Hetze. Wir verfolgen das bereits seit Montag rechtlich", erklärt Bauernbund-Präsident Jakob Auer zu den Veröffentlichungen. "Ich bin andererseits fast dankbar, dass der VGT jetzt sein wahres Gesicht zeigt. Weil es den Bäuerinnen und Bauern klar macht, was bald auf ihren Höfen los sein könnte. Wenn Grüne, die nach der Pfeife des VGT tanzen, mitregieren, dann traut sich bald niemand mehr vors Haus", weiß Auer, dass sich einige Familien seit der Veröffentlichung der Serie "richtiggehend terrorisiert fühlen".

Mit Hetze gegen Bauern fischen NGOs grüne Wählerstimmen

"Wieso muss jemand einbrechen, wenn beispielsweise mein Stall bereits zweimal im Fernsehen gezeigt wurde? Ich bin sicher, dass unsere Bauern bereit sind, allen Interessierten ihren Stall bei Tag herzuzeigen", baut der Bauernbund-Präsident auf Offenheit und Transparenz. "Derartige NGO-Methoden sind im Graubereich der Legalität, aber für Fleisch-Verweigerer heiligt der Zweck offenbar alle Mittel. Der VGT ist sichtlich vom Wahlkampf angestachelt und fischt grüne Wählerstimmen. Grüne und der VGT machen beim Tierschutz bekanntlich gerne gemeinsame Sache. Zuletzt hatte

Balluch sogar auf der grünen Bundesliste kandidiert", zeigt Jakob Auer die Verknüpfungen zwischen Grünen und Tierschutz–Aktivisten auf.

Rot-blau-grüne Koalition auf Wählerfang

Dass inzwischen nicht nur die Grünen, sondern auch SPÖ- und FPÖ-Funktionäre auf diese seltsame Propaganda des VGT aufspringen, belegt für Auer nur eines: "Wenn es gegen die heimische Landwirtschaft geht, dann schweißt sich sogar eine rot-blau-grüne Koalition zusammen. Da ist kein Mittel zu billig."

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Salzburger, Bauernbund Österreich,

Tel.: +43 1 5058173-28, Mobil: +43 699 1810 1805, E-Mail:

a.salzburger@bauernbund.at, www.bauernbund.at