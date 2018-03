Stronach/Lintl: Forschungsstandort Wien: Neue Wirtschaftszweige durch Innovation!

Wien (OTS) - Das Team Stronach Wien setzt sich dafür ein, zukunftsträchtige Wirtschaftszweige einzuführen, in die Erforschung neuer Technologien zu investieren und den Forschungsstandort Wien im internationalen Vergleich zu etablieren.

Technologien in den Dienst der Menschen stellen

"Wir haben die Technologien und das Know-how und damit große Chancen in Wien, durch innovative Wirtschaftszweige Arbeitsplätze und sozialen Wohlstand zu sichern. Die Möglichkeiten, Wien im europäischen Vergleich als herausragende Stadt im Bereich von Forschung und Entwicklung zu positionieren, wurden von der aktuellen Regierung ignoriert. Tausende Jobs und die Konkurrenzfähigkeit sind auf der Strecke geblieben", so Jessi Lintl, Landesparteiobfrau Team Stronach Wien. Offene Plätze und Flächen werden bei neuen Bauprojekten unbedacht zugepflastert und umwelt- und wirtschaftsfreundliche Nutzungskonzepte nicht weiter beachtet. Das Team Stronach arbeitet bei Umweltfragen mit der Nobelpreisträgerin Betty Williams und führenden Wissenschaftlern aus sechs unterschiedlichen Nationen zusammen. "Die Schalter müssen dringend in die richtige Richtung gestellt werden, denn es geht nicht nur darum nachhaltige, sondern auch effiziente Stadtkonzepte zu etablieren, welche auch für den Steuerzahler ohne Neuverschuldung leistbar sind", erklärt Lintl.

Urban Farming - Eine Chance für die Wirtschaft

Ein Beispiel: Betreute und kontrollierte Bienenstöcke auf Dächern sind eine gut umsetzbare Möglichkeit, um nicht nur die Biodiversität in der Stadt zu fördern, sondern auch um den Bienen wieder einen Lebensraum zu geben, frei von Pestizidbelastung aus der Landwirtschaft. Vermietete Flächen für Urban Agriculture im Allgemeinen würden Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und auch Vielfalt schaffen, zum Beispiel bei lokalen Obst- und Gemüsehändlern. Urban- und Vertical Farming sind vielseitig einsetzbar und könnten auch privat betrieben werden. "Das Team Stronach Wien will bei den Jüngsten anfangen, denn ein Bewusstsein für Umweltfragen ist ein wichtiger Beitrag für die Zukunft Österreichs; beispielsweise durch das Anlegen von Schulgärten und ebenfalls durch die Einführung von Umwelt als Unterrichtsfach an Schulen in Anbetracht der zeitgleich angestrebten Schulreform", betont Lintl.

Die Stadt macht krank - geeignete Maßnahmen helfen

Wien führt bei Neuerkrankungen von Luftröhren, Bronchien und Lungen vor allen anderen Bundesländern. Diese Entwicklung ist erschreckend und allein schon bei dem Gedanken an unsere Kinder nicht hinzunehmen und nicht zu verantworten. Die Bepflanzung von ungenutzten Dachflächen, Wänden (Vertical Farming) oder öffentlichen Plätzen trägt wesentlich zur Verbesserung des Mikroklimas der Stadt bei. Pflanzen in der Stadt steigern die Luftfeuchtigkeit, senken die Temperaturen, binden Gerüche, Feinstaub und Abgase, schwächen den Wind ab, verringern die Sonneneinstrahlung und Lärmentwicklung.

