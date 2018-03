Tamandl: SPÖ will durch die Hintertür Überstunden besteuern

SPÖ-Anschläge auf Überstunden der Arbeitnehmer müssen ein Ende haben – ÖVP will Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber herstellen

Wien, 19. September 2013 (ÖVP-PD) "Die ÖVP will eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber", fasst Wiens ÖAAB-Obfrau Gabriele Tamandl die Konzepte der ÖVP zusammen. "Einer Besteuerung der Überstunden, wie sie die SPÖ mit dem Überstunden-Strafeuro fordert, werden wir nicht zustimmen. Die SPÖ will nur die Arbeitnehmer aussackeln und eine Überstundenabgabe einführen. Sie will Überstunden stark besteuern, um die Arbeitnehmer um ihren gerechten Lohn für ihre Mehrarbeit zu bringen." Die ÖVP stelle sich dem entgegen, betont Tamandl, denn mit "Überstunden können Arbeitnehmer etwas zu ihrem Lohn dazuverdienen und haben am Monatsende mehr Geld am Konto." Dazu führt Tamandl auch das Prinzip der Arbeitszeitflexibilisierung näher aus: "Wenn im Betrieb ein Auftrag am Mittwoch fertig sein muss, dann soll man am Montag und Dienstag länger arbeiten, am Donnerstag und Freitag dafür weniger. So wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sichergestellt und Unternehmen können Auftragsspitzen besser abbauen. Mit einem Zeitwertkonto können Arbeitnehmer angesammelte Stunden nach Bedarf abbauen und sich um die Familie kümmern oder weiterbilden. Dazu profitieren sie von einer höheren Arbeitsplatzsicherheit in Krisenzeiten." Davon haben beide Seiten etwas, stellt Tamandl klar und betont: "Die SPÖ sollte sich lieber den Lebensrealitäten der Menschen und der Wirtschaft stellen, anstatt hier Anschläge auf die Arbeitnehmer zu verüben." Tamandl abschließend: "Michael Spindelegger und die ÖVP haben die Konzepte für die Zukunft. Faymann hatte seine Chance, er hat sie nicht genutzt. Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel." ****

