Grüne-Lebersorger: Reform-Reigen gestartet

Einstimmiger Beschluss zum Start der Budgetreform im Finanzausschuss des Kärntner Landtages.

Klagenfurt (OTS) - Der Budgetsprecher der Grünen im Kärntner Landtag, Steuerberater LAbg. Dr. Reinhard Lebersorger, weiß Positives aus dem heutigen Finanzausschuss des Kärntner Landtages zu berichten:

"Einstimmig wurde heute der Grundsatzbeschluss zum Start der Budgetreform des Landes Kärnten im zuständigen Finanzausschuss getragen". Insbesondere die Grünen kämpfen schon seit 2009 vehement für ein modernes Budget auf Basis einer umfassenden Haushaltsreform mit dem Hauptziel der Wirkungsorientierung im Sinne der Budgetkonsolidierung.

"Der heutige Beschluss im Finanzausschuss signalisiert einen ersten großen Schritt in Richtung Neustart. Er besiegelt den Reformwillen und die konstruktive Zusammenarbeit der Zukunftskoalition auch im Kärntner Landtag", so Lebersorger. "Denn nur durch tiefgreifende Veränderungen in der Budgetpolitik werden nun die erforderlichen Grundlagen geschaffen, um den massiven Herausforderungen - allem voran den Milliarden-Schuldenberg des Landes Kärnten - mit Zuversicht zu begegnen", schließt Lebersorger und verweist als weitere Aufgaben der Koalition nun auf die Realisierung der Gesundheitsreform, die Abschaffung des Proporzsystems und eine umfassende Demokratiereform.

