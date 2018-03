Lunacek: "Mord an EULEX-Beamten im Kosovo ist auf das Schärfste zu verurteilen"

Grüne: EULEX leistet maßgeblichen Anteil am Aufbau eines rechtsstaatlichen Kosovos

Wien (OTS) - "Bestürzt von den traurigen Nachrichten aus dem Nordkosovo verurteile ich den Angriff heute morgen auf zwei EULEX-Fahrzeuge und die Ermordung eines litauischen EULEX-Beamten auf das Schärfste. Ich hoffe, dass dieses Verbrechen, als auch die Hintergründe, die zu dieser Tat geführt haben, so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Ich fordere die Bevölkerung im Kosovo auf, Ruhe zu bewahren und Polizei als auch Justiz in ihren Ermittlungen zu unterstützen. Gleichzeitig ermutige ich alle möglichen Zeuginnen und Zeugen vor Ort an der Aufklärung dieses Verbrechens mitzuwirken", kommentiert die Kosovo-Berichterstatterin des Europaparlaments und Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament, Ulrike Lunacek, den heutigen Angriff auf Fahrzeuge und Mitarbeiter der EU-Rechtsstaatlichkeitsmission EULEX im Kosovo.

Lunacek: "An der generellen Ausrichtung und den Fortschritten im Dialog zwischen der albanischen und serbischen Bevölkerung im Kosovo darf und wird diese Bluttat nichts ändern. Der Kosovo bleibt auf Kurs eines Miteinanders der Volksgruppen. So wie die EU mit ihrer Fortsetzung der wichtigen Arbeit von EULEX einen maßgeblichen Anteil am Aufbau eines rechtsstaatlichen Kosovos leistet."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at