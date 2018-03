Brunner: ÖVP plant Angriff auf die Energiewende

Grüne: Energie in BürgerInnenhand statt Quoten für Konzerninteressen

Wien (OTS) - "Wer rettet die Wirtschaft vor dem Wirtschaftsminister?" fragt die Grüne Umweltsprecherin Christiane Brunner. Sie reagiert damit auf Ankündigungen von Minister Reinhold Mitterlehner (ÖVP), die Ökostromförderung nach der Wahl umzustellen und zu verlangsamen. Das Ökostromgesetz wurde erst 2012 mit Unterstützung der Grünen im Nationalrat beschlossen und hat den jahrelangen Stillstand beim Ökostromausbau beendet.

"Jetzt will die ÖVP das Ökostromgesetz nach nur zwei Jahren wieder ändern. Dieses Hin und Her bringt mittelständische Unternehmen in Bedrängnis. Offensichtlich handelt der Minister nur im Interesse der großen Stromkonzerne", sagt Brunner.

Dem angekündigten Quotensystem erteilt Brunner eine klare Absage. "Quoten helfen nur großen Konzernen. Wir Grünen wollen die demokratische Energiewende gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern voranbringen. Darum fürchten VERBUND und Co. um ihre Marktanteile. Beim Quotensystem gibt der Staat vor, wie viel Ökostrom produziert werden darf. Das verhindert eine dynamische Entwicklung. Die Vorteile der verschiedenen Energieformen werden nicht mehr berücksichtigt. Wir Grüne wollen einen sauberen Energiemix und zielgerichtete Unterstützung für alle erneuerbare Energien. Beim Quotensystem geht es nur noch um den vermeintlich billigsten Preis anstatt um Versorgungssicherheit, saubere Energie, Arbeitsplätze und Dezentralität. Für mich zählt nur eine Quote: in spätestens 15 Jahren können wir uns mit 100 Prozent Ökostrom aus Österreich versorgen."

Brunner verweist auch darauf, dass in Staaten mit starren Quoten die Ausbauziele für erneuerbare Energien oft nicht erreicht wurden und die Stromkonzerne sich freigekauft haben. Die Preise für günstige Energieformen wie Windkraft seien dort höher als in Österreich. Der Ausbau von hochwertiger Solarenergie ist hingegen überhaupt nicht mehr finanzierbar.

Zum Ökostromausbau in Österreich meint die Grüne Umweltsprecherin:

"Die Strompreise sind in den letzten Jahren gesunken. Das ersparte Geld können wir nun investieren, um uns schneller von teuren Öl und Gasimporten unabhängig zu machen. Die Ausgaben für fossile Energien haben sich seit 2009 fast verdoppelt und sind ein Geschäftsrisiko für Unternehmen und Armutsrisiko für Privatleute."

