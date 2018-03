RK-Terminvorschau vom 23. SEPTEMBER bis 9. OKTOBER 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 23. SEPTEMBER bis 9. OKTOBER 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 23. SEPTEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Sondergemeinderat auf Verlangen der Wiener ÖVP zum Thema "Die Umgestaltung der Mariahilfer Straße als Beispiel für das Totalversagen in der Wiener Verkehrspolitik" 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Öffentliche Ausstellungsbegehung "Kunst für Alle!" zur Ermittlung der Preise/18.30 Uhr Preisverleihung (Kunst VHS, 9., Lazarettgasse 27) 14.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an em. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Holzner und ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Kromp durch StRin Sima (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Klassensiegerehrung 2012/2013 mit StR Oxonitsch (Rathaus, Festsaal) DIENSTAG, 24. SEPTEMBER: 10.00 Uhr, Mädchentag - Wiener Fußballverband mit StR Oxonitsch (Ernst-Happel-Stadion, 2., Meiereistraße 7) 10.30 Uhr, Pressebesichtigung "Euphorie und Unbehagen - Das jüdische Wien und Richard Wagner" (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) 13.00 Uhr, Eröffnung Campus Donaufeld mit BMin Schmied, StR Oxonitsch, BV Lehner und Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl (21., Donaufelder Straße 77) MITTWOCH, 25. SEPTEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Landtag DONNERSTAG, 26. SEPTEMBER: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, Erdgeschoss, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (Amtshaus, 4., Favoritenstraße 18, 1. Stock, Sitzungssaal) 18.00 Uhr, Projektpräsentation des dritten und vierten Jahrgangs der Modeschule Hetzendorf "Auf den Spuren der Mühlviertler Hasenjagd" (12., Hetzendorfer Straße 79, Festsaal) FREITAG, 27. SEPTEMBER: 14.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Meidling (Amtshaus, 12., Schönbrunner Straße 259, 1. Stock, Sitzungssaal) 15.00 Uhr, Eröffnung Gamecity mit BM Hundstorfer und StR Oxonitsch (Rathaus) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die Kleine Galerie - ein Ort zwischen Kunst, Kunsttheorie und Animation, Begrüßung durch GR Woller und Wiener Volkshochschulen GmbH-GF Rieder (Kleine Galerie, 3., Kundmanngasse 30) MITTWOCH, 2. OKTOBER: 16.00 Uhr, Sondersitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) FREITAG, 4. OKTOBER: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 4. Wiener Augentag "Gut sehen - ein Leben lang!" (Rathaus, Festsaal) MONTAG, 7. OKTOBER: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Straßennamen und Stadtidentität", Anmeldung unter: 501 70 377 (ORF Radio Kulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) MITTWOCH, 9. OKTOBER: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Norbert Blecha sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Dr. Harald Sicheritz durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 18.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: 22 ernst mach forum "Was wäre, wenn wir ewig lebten? Visionen, Versprechungen und Einwände" (Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1., Sonnenfelsgasse 19, Theatersaal)

(Schluss) grc/lit

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Christine Grasmuk

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81076

E-Mail: christine.grasmuk @ wien.gv.at



Tanja Lichtenauer

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81075

E-Mail: tanja.lichtenauer @ wien.gv.at