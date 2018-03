Weltkindertag in Wien

Wien (OTS) - Zum 60. Mal wird in Österreich der Weltkindertag begangen: Anlass, Kinder und Kinderrechte zu feiern. Die Wiener Sängerknaben und die Möwe Kinderschutzzentren machen das mit einer Kooperation - auf Augenhöhe.

Martina Fasslabend und Gerald Wirth sind sich einig: Die Möwe Kinderschutzzentren und die Wiener Sängerknaben sind zwei starke Partner. "Wir arbeiten seit drei Jahren zusammen; mit Konzerten und Workshops," sagt Fasslabend. "Das hat wunderbar funktioniert. Die Kooperation war geradezu aufgelegt." Die Präsidentin der Möwe möchte Kinder und ihre Rechte in den Blickpunkt rücken: "Kinder sind wichtig - sie müssen geschützt werden."

Die Wiener Sängerknaben haben für die Möwe Konzerte gesungen, auch die Oberstufenschülerinnen und Schüler haben bereits ein Benefizkonzert gegeben. Tirza, 17, erinnert sich: "Es war vielleicht nicht sehr viel, aber es war schön, wenigstens einen kleinen Beitrag leisten zu können."

Die Möwe hilft den Sängerknaben mit Workshops zur Gewaltprävention und hilft bei Problemen. Gerald Wirth meint dazu: "Was kann es Besseres geben, als sich von Professionisten helfen zu lassen? Wir sind bei der Möwe in den besten Händen."

Für die Bekanntmachung der Kooperation haben die Wiener Sängerknaben ein Wortsalat-Stück ausgedacht: Sechs von ihnen haben sich Artikel aus der Kinderrechtskonvention ausgesucht. Florian findet das sehr passend - in seinem Artikel geht es um das Recht auf Bildung. Tamino singt gegen Ausbeutung, Lukas gegen Diskriminierung. Für Gino zählt das angeborene Recht auf Leben, für Vincent das Recht auf einen Namen, auf Identität. Und Michi findet Freizeit wichtig, aber auch das Recht, am künstlerischen Leben der Gesellschaft teilzuhaben. Das haben die Sängerknaben sicher. Niki, 18, selbst ehemaliger Sängerknabe und jetzt in der Matura-Klasse, fasst den Wortsalat zum Schluss zusammen: Schön und gut, wenn Staaten Paragraphen ratifizieren, aber wir müssen diese Rechte leben. Jeder einzelne von uns.

Für Gerald Wirth ist klar: Eine Institution wie die Wiener Sängerknaben hat eine Verantwortung in der Gesellschaft. Und die Wiener Sängerknaben - deren wichtigste Aufgabe die Ausbildung ist -haben eine Verantwortung den ihnen anvertrauten Kindern gegenüber. Die Kinder sollen ihre Talente entdecken und nützen können. "Am schönsten ist es, wenn ein Kind, das das nie von sich gedacht hätte, plötzlich ein Solo singt. Vielleicht eine Zauberflöte in der Oper." Die Pädagogik bei den Sängerknaben ist selbstverständlich, wie Atmen:

In der Regel merken die Kinder nicht, wie oder dass sie lernen. Und Wirth lacht: "Auf einmal können sie fliegen."

Der Direktor des Gymnasiums, Markus Blauensteiner, betont: "Ganz wichtig ist ein guter Umgang miteinander; Respekt vor anderen und vor sich selbst." Workshops zur Prävention von Gewalt in all ihren Formen und zum "Cybergrooming" der Kinder seien essentiell; die Möwe ist für ihn ein idealer Partner. Und er fügt hinzu, dass Singen in der Kommunikation hilft: "Damit kann man alles ausdrücken." Beim Singen fühlt man sich wohl, das bestätigen die Kinder und Jugendlichen. Eine schwedische Studie hat unlängst ergeben, dass das Singen auch physiologisch gut für das Herz ist.

"Wenn die Möwe nächstes Jahr 25 wird, machen wir sicher etwas Besonderes," sagt Wirth abschließend. "Wir denken an eine neue Kinderoper im MuTh."

Diesen Text sowie Fotos und die Philosophie der Wiener Sängerknaben können Sie unter www.wsk.at/presse herunterladen.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Tina Breckwoldt

Tel.: +43 - 664 - 8260623

Email: tbreckwoldt @ wsk.at