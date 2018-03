Bildungs- und Berufsinfos für Eltern und SchülerInnen

AKNÖ-Jugendmesse "Zukunft.Arbeit.Leben." am 28. September in Bad Vöslau

Wien (OTS/AKNÖ) - Lehre oder höhere Schule? Welche Berufe gibt es überhaupt und was passt zu mir? Das sind Fragen, die sich viele 13-bis 15-jährige Jugendliche und ihre Eltern stellen. Antworten darauf bekommen sie am 28. September von 9 bis 15 Uhr beim öffentlichen Infotag der AKNÖ-Bildungs- und Jugendmesse "Zukunft.Arbeit.Leben." in der Thermenhalle Bad Vöslau.

Die bisher traditionell in St. Pölten abgehaltene Berufsorientierungsmesse für PflichtschülerInnen macht heuer zusätzlich in Bad Vöslau Halt. Der Informationsbedarf bei den Jugendlichen, aber auch der ihrer Eltern ist groß. "Viele wissen einfach nicht, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt. So bleiben leider Talente ungenutzt. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Messe nicht nur in St. Pölten, sondern auch im bevölkerungsstarken Süden von Niederösterreich anzubieten", erklärt AKNÖ-Vizepräsident Markus Wieser. Die Veranstaltung wird vom NÖ Landesschulrat, vom AMS NÖ, dem ÖGB NÖ, Fachgewerkschaften, sowie Institutionen aus ganz Niederösterreich unterstützt. "Wir konnten auch Unternehmen aus der jeweiligen Region für die Veranstaltung gewinnen", freut sich AKNÖ-Direktor Helmut Guth. So sind die KBA-Mödling AG, die ÖBB, die Schaeffler Austria GmbH, die Starlinger & Co GesmbH, die LMF Maschinenfabrik, die Wopfinger Stein- und Kalkwerke sowie die Firmen Berndorfer und Hirtenberger bei der Jugendmesse vertreten. Die Praxis darf natürlich auch nicht zu kurz kommen und deshalb können die Jugendlichen beim Frisieren von Puppenköpfen, Palatschinken backen oder Reifenwechseln die Arbeitswelt "beschnuppern".

Termindaten der AKNÖ-Bildungsmesse "Zukunft.Arbeit.Leben."

Datum: 28. September 2013

Uhrzeit: 9 bis 15 Uhr

Ort: Thermenhalle Bad Vöslau

Adresse: Geymüllerstraße 6, 2540 Bad Vöslau

