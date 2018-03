Steindl: Flexiblere Arbeitszeiten sichern Arbeitsplätze

Flexibilisierung schafft Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber – SPÖ-Plakate bringt keine Arbeitsplätze

Wien, 19. September 2013 (ÖVP-PK) "Flexible Arbeitszeiten bedeuten eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Unternehmer können dadurch besser auf Auftragsspitzen und Leerläufe reagieren und die Arbeitnehmer profitieren von sicheren Arbeitsplätzen auch in Krisenzeiten", sagt der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, Konrad Steindl, zu den heutigen Aussagen des SP-Sozialministers. Auch wenn es die Sozialisten wiederholt falsch verstanden haben, geht es der ÖVP bei der Flexibilisierung nicht um die Anhebung der Regelarbeitszeit. 38,5 Stunden bleiben 38,5 Stunden, 40 Stunden bleiben 40 Stunden. Alles was darüber liegt gilt wie bisher als Überstunden und wird als solche ausbezahlt. "Österreich muss ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleiben. Dazu brauchen wir starke Klein- und Mittelbetriebe, die wir auf allen Ebenen entlasten wollen. Nur so schafft man nachhaltig Arbeitsplätze. Die Strafbesteuerung von Überstunden dagegen, wie sie die SPÖ plant, ist hier genau das falsche Signal", so Steindl. Dass die Genossen das Ein-mal-Eins der Wirtschaft nicht verstehen, haben sie wiederholt bewiesen: "Konsum-Pleite, BAWAG-Skandal, der Salzburger SPÖ-Finanzskandal oder die Linzer Swap-Affäre sind dabei nur die Spitze des Eisbergs", so Steindl, und abschließend: "Ständig Arbeit zu plakatieren, aber erfolgreiche Best-Practice-Modelle zu ignorieren und mit Panikmache schlechtzureden, ist eine Farce und zeugt von wirtschaftlicher Inkompetenz. Es ist Zeit für einen Kanzlerwechsel. Denn ein guter Kanzler kurbelt die Wirtschaft an und schafft Arbeitsplätze. Doch Faymann bremst das Wachstum mit permanenten Steuern-Forderungen und macht Unternehmern das Leben schwer."

