Prof. Wolfgang Junger (Harvard University) präsentiert Forschung Mitochondrien: Alte Kraftwerke, neue Erkenntnisse

Wien (OTS) - Beim 2. Science Talk im Wiener Hartmannspital gab es wieder richtungweisende Trends aus dem Bereich der immunologischen Forschung zu hören.

In seinem Vortrag stellte Prof. Junger neu entdeckte Wirkweisen von Mitochondrien, den "Kraftwerken" der Zellen, vor.

Das von Mitochondrien erzeugte ATP liefert dem Körper nicht nur Energie, sondern spielt auch eine wesentliche Rolle bei der Immunabwehr. Wenn Bakterien in den Körper eindringen, hilft ATP den Immunzellen, die Erreger zu finden und an Ort und Stelle zu eliminieren. Eine intakte Funktion der Mitochondrien ist somit die Grundlage für eine effiziente Immunabwehr.

Falsche Signale schaden Körper

Bei der Sepsis (ugs. Blutvergiftung) kann es jedoch zu einer Störung der mitochondrialen Funktion kommen. Durch die Freisetzung bestimmter Bestandteile der Mitochondrien-Membran und die Störung des ATP-Stoffwechsels können falsche Signale gesetzt werden, die zu einer ungezielten Aktivierung von Immunzellen und schließlich zu deren Erschöpfung führen. Diese Vorgänge können ein häufig tödlich endendes Multiorganversagen zur Folge haben.

Wissenschaft vs. Praxis?

"Es ist wichtig, dass wir die Tuchfühlung zur Grundlagenforschung nicht verlieren, auch als klinisch tätige Ärzte", so der Initiator Wolfgang Tillinger, Internist im Hartmannspital und selber im Bereich der gastroenterologischen Forschung tätig.

"Neu erforschte Mechanismen helfen uns natürlich in der klinischen Praxis, um Therapien noch besser auf die betroffenen Patienten abzustimmen", betont auch der ärztliche Direktor und Internist Marcus Franz die Wichtigkeit des Austauschs zwischen Forschung und praktischer Arbeit am Patienten. "Wir wollen die Kommunikation zwischen Wissenschaftern und klinisch tätigen Ärzten fördern und die aktuelle Forschung verfolgen."

Wo geht die Reise hin - Hoffnung auf neue Therapieansätze

Die in Jungers Labor erforschten Mechanismen stellen die Grundlage für neue Ansätze bei der Behandlung der Sepsis dar. Aber auch bei einer Reihe chronischer Erkrankungen kommt es zu einer unkontrollierten Aktivierung des Immunsystems, die zu einer Schädigung körpereigener Organe durch Abwehrzellen führt (z.B. chronisch-entzündliche Darmerkrankungen). Auch bei diesen Krankheitsbildern könnte eine Hemmung der ATP-vermittelten Zellaktivierung therapeutischen Nutzen haben.

