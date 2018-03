Lotto: Sommer klingt mit Jackpot aus - am Sonntag geht's um 1,8 Mio. Euro

Jackpot auch beim Joker, es warten 350.000 Euro

Wien (OTS) - Der Lotto Sommer endet mit einem Jackpot, am kommenden Sonntag ist astronomischer Herbstbeginn, und der fällt mit erwarteten 1,8 Millionen Euro im Sechsertopf durchaus wohltuend aus. Kein Sechser also am vergangenen Mittwoch, niemandem, auch nicht dem Computer, sind die "sechs Richtigen" 15, 20, 28, 36, 40 und 41 eingefallen.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 45 gab es einen Sologewinn. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Wien kam per Normalschein zum Erfolg und gewann rund 98.400 Euro. Im zehnten von insgesamt zwölf Tipps fehlte die Zahl 28 zum Sechser.

2 Netto-Monatsgehälter zusätzlich gewinnen

Wer Lotto spielt und Hitradio Ö3 hört, kann jetzt noch bis Ende nächster Woche mit etwas Glück zwei Netto-Monatsgehälter zusätzlich gewinnen. Lotto verÖ3facht jetzt das Gehalt von Spielteilnehmern, und man hat noch bis 27. September 2013, jeweils von Montag bis Freitag, zweimal täglich die Chance dazu. Nähere Infos sowie die Anmeldung für das Gewinnspiel (bis zum 25. September) gibt es unter www.win2day.at/lotto.

Joker

Auch beim Joker gab es keine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination. Somit geht es auch hie rum einen Jackpot, und der Joker Topf wird am kommenden Sonntag mit rund 350.000 Euro gefüllt sein.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18.9.2013:

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 715.358,50 - 1,8 Mio Euro warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 98.361,80 80 Fünfer zu je EUR 1.341,20 191 Vierer+ZZ zu je EUR 196,60 3.820 Vierer zu je EUR 46,30 5.151 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 64.122 Dreier zu je EUR 4,90 202.195 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 15 20 28 36 40 41 Zusatzzahl: 45

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 18.9.2013:

JP Joker, im Topf bleiben EUR 163.793,10 - 350.000,- Euro warten 5 mal EUR 7.700,00 102 mal EUR 770,00 939 mal EUR 77,00 9.274 mal EUR 7,00 91.511 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 3 4 0 6 4 9

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at