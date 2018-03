Rauch: In Österreich ist kein Platz für rechtsextremes Gedankengut

Billige Wahlkampfrethorik der SPÖ läuft ins Leere – Rot-Grün ist gelebte Praxis – Faymann-Hollande-Achse ein Irrweg für Österreichs Zukunft

Wien, 19. September 2013 (ÖVP-PD) Einen weiteren Beleg für die fehlende Distanz der FPÖ zum rechtsextremen Gedankengut sieht ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch im 'Kühnen-Gruß' von FPÖ-Bundesgeschäftsführer Weixelbaum am Dienstag. "In Österreich hat das Gedankengut dieser Ewiggestrigen keinen Platz. Strache ist gefordert, hier klar Stellung zu beziehen und Konsequenzen zu ziehen", so Rauch, der im gleichen Atemzug die billige Wahlkampfrhetorik der SPÖ als "faules Manöver" entlarvt: "Die ÖVP koaliert in keinem einzigen Bundesland mit der FPÖ. Die ÖVP orientiert sich an einer klaren Wertebasis, die mit rechtsextremen Gedankengut weniger als Nichts zu tun hat. Die billige Wahlkampfrhetorik der SPÖ läuft daher auch heute ins Leere." ****

Wovor man die Bevölkerung wirklich schützen muss, ist der Rot-Grüne Irrweg. "Das, was in Wien bereits Realität ist, darf sich nicht auf Bundesebene ausweiten", unterstreicht Rauch. "Rot-Grün heißt Gebühren, Zwang und neue Steuern. Rot-Grün schreibt den Menschen in Österreich vor, wie sie zu leben haben und will den Eltern ihre Kinder entreißen. Da hilft es auch nichts, dass die Sozialisten mit faulen Wahlzuckerln hausieren gehen – denn das sind die Sparpakete von morgen und bringen neue Steuern und Arbeitslosigkeit mit sich. Wir als ÖVP stehen für den Spindelegger-Merkel-Kurs: keine neuen Steuern, sondern Wachstum und Arbeitsplätze", betont Rauch. "Michael Spindelegger hat einen Plan für unser Land: 420.000 neue Arbeitsplätze, 30.000 neue Wohnungen und 7.000 Euro Freibetrag pro Kind für unsere Familien. Das ist die Formel für ein erfolgreiches Österreich der Zukunft!" Rauch abschließend: "Faymann hatte seine Chance und hat sie nicht genutzt. Denn ein guter Kanzler gibt Tempo und Themen vor. Doch bei Faymann herrschen Stillstand und Themenleere. Und ein guter Kanzler macht keine Parteipolitik, sondern Politik, die das Volk wünscht:

Doch Faymann setzt neue Steuern, Zwang für Familien und neue Schulden. Darum wird es Zeit für einen Kanzlerwechsel und Zeit für einen Kanzler Michael Spindelegger."

