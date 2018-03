FP-Mahdalik/Nepp fordern Öffnung der Burganlage am Leopoldsberg

Wie lange schaut die Stadt noch tatenlos zu?

Wien (OTS) - Seit nunmehr zwei Jahren ist die historische Babenberger-Festung am Wiener Leopoldsberg für Besucher gesperrt, der Weg zur sog. "Leopoldikapelln" verbarrikadiert. Eine engagierte Bürgerinitiative hat bereits hunderte Unterschriften für die Öffnung der denkmalgeschützten Anlage gesammelt, was die desinteressierte Stadtregierung jedoch nicht zu berühren scheint. "Die FPÖ unterstützt die Anstrengungen der beherzten Denkmalschützer und wird daher in der nächstwöchigen Gemeinderatssitzung einen Antrag auf sofortige Öffnung der Burganlage einbringen", kündigen FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik und FPÖ-Gemeinderat Dominik Nepp an. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747