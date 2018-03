FPÖ: Kickl: Promis als Absender "politischer Geheimzeichen"

Vettel, Merkel, Lindenberg und Kopietz

Wien (OTS) - Aus aktuellem Anlass und in Erweiterung der journalistisch besonders wertvollen "Österreich"-Geschichte über den Bundesgeschäftsführer der FPÖ präsentiert die Webseite www.hcstrache.at einige prominente Absender "politischer Geheimzeichen" aus Österreich und Deutschland. "Wir waren selbst durchaus sehr erstaunt, dass bedeutsame Menschen in Augenblicken des Jubels, der Freude und der Siegesgewissheit sich noch die Zeit nehmen, 'politische Geheimcodes' abzusenden um damit offenbar indirekte Wahlkampfhilfe für die die FPÖ zu leisten", so FPÖ-Generalsekretär Kickl, der "Österreich" für ein geeignetes Medium hält, von Merkel, Vettel und Co. dazu exklusive Stellungnahmen einzuholen und damit den qualitätsvoll hinterher hechelnden Kollegen von "Standard" und "Presse" zuvor zu kommen.

Fotos auf: www.hcstrache.at

