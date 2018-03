AVISO - 21./22.9.: Oldtimer City Tour zum 11. Mal unterwegs in Wien

Der "Preis des Bürgermeisters der Stadt Wien" in der Brigittenau und der Leopoldstadt

Wien (OTS/SPW-K) - Am 21. und 22. September bestimmen wieder die Oldtimer das Wiener Stadtbild - so findet bereits zum elften Mal die Oldtimer City Tour "Preis des Bürgermeisters der Stadt Wien" statt. Dabei gibt es die wieder Möglichkeit 60-70 historische Kraftfahrzeuge hautnah zu erleben. Dieses Jahr führt die Tour wieder durch den 2. und 20. Bezirk. Es geht dabei aber nicht so sehr um Geschwindigkeit, sondern um die Faszination historischer Fahrzeuge, Wissen und Geschicklichkeit. Die Veranstaltung ist eine Initiative der österreichischen Gesellschaft für historisches Kraftfahrwesen, dem Verein Brigittenau aktiv mit freundlicher Unterstützung beiden SPÖ-Bezirksorganisationen Leopoldstadt und Brigittenau. Viele Betriebe aus der Leopoldstadt und der Brigittenau sind außerdem SponsorInnen. Als politische Taufpaten fungieren der Brigittenauer Gemeinderat Erich Valentin und der Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Charly Hora.

Das genaue Tourprogramm:

Samstag, 21. September 2012

ab 10:00 Uhr: Startschuss am Brigittaplatz vor dem Amtshaus Brigittenau ab 10:35 Uhr: Kontrollpunkt Autohaus KIA Wimmer, Dresdnerstraße 28 ab 10:40 Uhr: Sonderprüfung Autobetriebe Lamberg, Dresdnerstraße 84-90

ab 15:30 Uhr: Sonderprüfung Wehlistraße/Fußgängerzone bei der Millennium City

Sonntag, 22. September 2012

ab 12:00 Uhr: Zieleinlauf in der Prater Hauptallee

ab 12:30 Uhr: Siegerehrung auf der "Wiener Wiesn" Nähe Praterstern (Kaiserwiese)

