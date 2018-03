Bures/Leichtfried: Einführung von Riesen-LKW im klaren Widerspruch zur österreichischen und europäischen Verkehrspolitik

Drei Studien - zu Infrastruktur, Verkehrssicherheit und Schienengüterverkehr - zeigen Nachteile einer Zulassung auf

Wien (OTS/SK) - Die Einführung von Riesen-LKWs steht in einem klaren Widerspruch zur österreichischen und europäischen Verkehrspolitik. Das betonten Verkehrsministerin Doris Bures und Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Europaabgeordneten heute, Donnerstag, in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Derzeit wird auf europäischer Ebene die grenzüberschreitende Zulassung von Gigalinern - Riesen-LKW mit einer Länge von über 25 Metern - verhandelt. "Es handelt sich hierbei um eine verkehrspolitische Weichenstellung für die Zukunft", sagte Bures. Denn es sei nicht egal, ob Güter auf der Straße oder auf der umweltfreundlichen Schiene transportiert werden. ****

Bures verwies auf drei Studien - zu Infrastruktur, Verkehrssicherheit und Schienengüterverkehr - die die Nachteile einer Zulassung der Riesen-LKWs aufzeigen. Im Bereich der Infrastruktur müssten 5,4 Milliarden Euro für die Verstärkung von Brücken, Leitplanken und die Vergrößerung von Tunnel und Abstellplätzen ausgegeben werden. "Dies würde eine große Belastung für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bedeuten", so Bures. Auch stellen Gigaliner eine Gefahr für die Verkehrssicherheit dar. "Das Unfallrisiko nimmt zu, die Schwere von Unfällen und damit die Zahl der Verletzten und Toten", sagte die Verkehrsministerin. Zusätzlich bedeutet die Zulassung 1,3 Millionen Lkw-Fahrten mehr pro Jahr auf der Straße.

Daher sei es auch unverständlich, dass sich ÖVP-EU-Kommissar Johannes Hahn in einem Schreiben vorbehaltlos für die Zulassung von Gigalinern im europäischen Grenzverkehr ausspricht. Leichtfried, Chefverhandler des EU-Parlaments für das Dossier Gigaliner, sieht in der Diskussion für die Zulassung vorwiegend wirtschaftliche Interessen im Vordergrund: "Weder für die Umwelt, noch für die Bürgerinnen und Bürger bringt der grenzüberschreitende Einsatz von Gigalinern Vorteile mit sich. Gigaliner stellen eine Konkurrenz zur Schiene dar und sind nur rentabel wenn sie lange Strecken fahren und schwer beladen sind."

Am Dienstag hat der EU-Abgeordnete im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments sein Arbeitspapier präsentiert, in dem ein Verbot des grenzüberschreitenden Verkehrs von Gigalinern fordert. Darüber hinaus will er weitere umfangreiche Änderungen am Kommissionstext, wie etwa verpflichtende neue Sicherheitsmaßnahmen und Gewichtskontrollen für alle LKW. "Die momentan größte Gefahr besteht darin, dass die überschweren LKWs durch die Hintertüre kommen und daher kämpfen wir konsequent dagegen an, dass Gigaliner über Grenzen fahren dürfen", betonte Leichtfried. (Schluss) mis/sn

