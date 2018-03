SJ-Moitzi: Keine Koalition mit der FPÖ!

Freiheitlichen nicht regierungsfähig - Moitzi sieht Sozialdemokratie in ihrem konsequenten Kurs wieder einmal bestätigt

Wien (OTS) - Die braune Skandallawine der FPÖ gerät immer noch nicht ins Stocken: Hans Weixelbaum, der Bundesgeschäftsführer der Freiheitlichen, ist eindeutig und auf Fotos dokumentiert mit dem Kühnengruß (Abwandlung des Hitlergußes) zu sehen. Moitzi richtet dazu vor allem Kickl, der in die Fotos ein Victory-Zeichen hineinfantasiert und allen anderen Paranoia unterstellt, aus:

"Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und der Geschichte der Freiheitlichen im Allgemeinen, braucht man keine paranoide Fantasie, wenn es um die FPÖ und ihren parteiinternen rechten Rand und Verflechtungen in die rechtsextreme Szene insgesamt geht"

"Strache ist nun zum wiederholten Male gefordert in der Partei auszumisten. Ob er auf Grund seiner eigenen Verflechtungen und seiner Vergangenheit in der rechtsextremen Szene überhaupt gewillt ist das zu tun, wird sich jetzt zeigen", so Moitzi. Dass die ÖVP weiterhin keine Koalition mit der FPÖ ausschließt, ist für Moitzi jedenfalls "ein ekelhaftes Armutszeugnis".

