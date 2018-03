FP-Wansch ortet Sabotage beim Petitionsrecht durch Rot-Grün

FPÖ bringt 17 Verlangen auf Sondersitzung des Petitionsausschusses ein

Wien (OTS/fpd) - "Aus Angst vor dem Willen der Bürgerinnen und Bürger wollen SPÖ-Stadträtin Frauenberger und Genossen das Petitionsrecht begraben! Die FPÖ wird diesen rot-grünen Machtmissbrauch nicht zulassen", so heute der Petitionsausschusssprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Mag. Dr. Alfred Wansch im Zuge der Pressekonferenz.

Der Petitionsausschuss, welcher der Geschäftsgruppe der SPÖ-Stadträtin Sandra Frauenberger zugeordnet ist, kann keine der laut amtlicher Petitionsplattform anstehenden 30 Petitionen bearbeiten, führt Wansch aus. Zumindest 17 dieser Petitionen haben gemäß dieser Petitionsplattform die erforderliche Mindestzahl von 500 Unterstützungsunterschriften zum Großteil weit überschritten.

Die Anliegen der Petitionswerber betreffen brennende aktuelle Themen von Mariahilfer Straße über den Widerstand gegen die Zerstörung von Grinzing, Neustift und anderen Stadtteilen (z.B. "in der Wiesn") bis zur Verhinderung einer Gefälligkeitswidmung für einen mit Bürgermeister Häupl persönlich befreundeten Immobilienspekulanten (Stichwort: Danube Flats).

Seit Mai 2013 wurde keine Sitzung des Petitionsausschusses einberufen. Im Jahr 2013 hat SPÖ-Stadträtin Frauenberger überhaupt erst eine einzige Arbeitssitzung zugelassen. Als die nächste Sitzung erst für Mitte Oktober avisiert wurde, also erst nach der Gemeinderatssitzung vom 26.9.2013, hat die FPÖ die Einberufung einer Sondersitzung des Ausschusses gefordert, welche geschäftsordnungskonform binnen längstens 14 Tagen, also noch im September, einzuberufen gewesen wäre.

Die SPÖ-Stadträtin Frauenberger wollte jedoch mit aktiver Unterstützung von SPÖ-Troch und Grüne-Kickert die Einberufung der Sitzung mit Rechtsbeugung und diktatorischer Anmaßung verhindern, kritisiert Wansch, "die Petitionswerber sollen offensichtlich durch Schubladisierung ihrer Anliegen und gleichzeitiger hemmungs- und schonungsloser Umsetzung der bekämpften Vorhaben vor vollendete Tatsachen gestellt werden."

Um weiterer vorsätzlicher Untätigkeit der SPÖ-Stadträtin Frauenberger und ihrer Helfer Troch und Kickert vorzubeugen, wird die FPÖ jetzt 17 Verlangen auf Einberufung einer Arbeitssitzung des Petitionsausschusses einbringen. "Dabei werden wir zur Verhinderung weiterer Verhöhnung der Petitionswerber mittels plumper Rechtsbeugung durch die SPÖ-Stadträtin und zur Ermöglichung ausreichender Erörterung der Petitionsanliegen, für jede einzelne Petition, welche die erforderliche Anzahl der Unterschriften erreicht hat, demnach 17, eine Sondersitzung des Petitionsausschusses beantragen", so Wansch.

Recht muss Recht bleiben, auch im rot-grün beherrschten Wien. Deshalb muss in weiterer Folge eine Änderung des Petitionsgesetzes vorgenommen werden. Vor jeder Gemeinderatssitzung soll in Zukunft zwingend ein Petitionsausschuss stattfinden, in jeder Gemeinderatssitzung muss es einen Tagesordnungspunkt "Bericht Petitionsausschuss" geben und die Stellungnahmefrist für Stadträte und Bezirksvorstehungen mit längstens vier Wochen festgelegt werden", fordert Wansch abschließend. (Schluss) hn

