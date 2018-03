Hueter: Startschuss für Reform-Herbst eingeleitet

Haushalts- und Strukturreform-Antrag der ÖVP im Finanzausschuss einstimmig angenommen. Hueter: Reformkurs für Kärnten. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren.

Klagenfurt (OTS) - Im heutigen Finanzausschuss des Kärntner Landtages wurde der Antrag der ÖVP Kärnten auf eine umfassende Haushalts- und Strukturreform einstimmig angenommen. "Kärnten hat ohne Reformen keine Zukunft. Und wir haben auch keine Zeit mehr zu verlieren, diese Reformen einzuleiten", betont VP-Clubobmann Ferdinand Hueter. Kärnten stehe laut Hueter der größte Reform-Herbst bevor.

"Die Bevölkerung hat mit ihrem Votum im März deutlich die Bereitschaft für Reformen signalisiert und die wohl größte Systemänderung selbst eingeleitet", so Hueter weiter. Die ÖVP habe daher auch den Schritt in die Koalition gesetzt, um den jahrelangen Reformstau aufzulösen.

Priorität habe die Entschuldung des Landes sowie die Einhaltung des 0-Defizits 2015. "Am Weg dorthin haben wir aber Strukturen zu bereinigen, die Verwaltung zu entschlacken und die Effizienz zu steigern", sagt Hueter.

AUFGABEN VOR ORGANISATION NEU ORDNEN

Zuerst habe im Land eine Aufgabenreform zu erfolgen. "Wir müssen alle Abläufe hinterfragen ebenso wie alle Zuständigkeiten, um Doppel- und Dreifachzuständigkeiten zwischen Land, Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden endlich zu beseitigen", fordert Hueter.

Erst wenn klar ist, welche Aufgaben das Land in Zukunft erfüllt, könne die Organisation angepasst werden. "Das Pferd von hinten aufzuzäumen, hat wenig Sinn!", so Hueter. Wenn Aufgaben und Organisation definiert seien, seien laut Hueter auch die Gesetze entsprechend anzupassen und zu verändern. "Dafür ist die Koalition im Landtag die Zwei-Drittel-Mehrheit ausgestattet!", weist Hueter hin. (Schluss)

