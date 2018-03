KURIER Online Medien überschreiten 2 Millionen-Grenze!*

ÖWA Plus 2013-II bestätigt den starken Aufwärtstrend des KURIER Dachangebots mit einem Wachstum von 38 Prozent bei den Unique Usern*.

Wien (OTS) - Das KURIER Dachangebot verzeichnet ein Reichweitenplus von 38% und durchbricht erstmals die 2 Millionen-Grenze. In der aktuellen ÖWA Plus Ausweisung erreichen die KURIER Online Medien 2.096.088 Unique User im Quartal.

Österreichs führendes Technologieportal futurezone.at erreicht 378.809 UU, dies entspricht einer Steigerung von 55,3%. Vor allem in der Einkommensstarken Zielgruppe, Haushalts netto Euro 3.000 - Euro 3.500, konnte futurezone.at deutlich gewinnen.

KURIER.at, das Nachrichteportal und Flaggschiff des KURIER Medienhauses, weist 1.777.395 UU im Quartal und somit eine Steigerung von 26,5% aus. Dazu George Nimeh, Chief Digital Officer: "Ich bin sehr zufrieden mit dem aktuellen Ergebnis. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die LeserInnen unseren Mix aus großartiger Redaktion, modernem Design und innovativer Technik schätzen."

Thomas Kralinger, Geschäftsführer des KURIER Medienhauses, ergänzt: "Die Steigerungsraten sprechen für sich und ich sehe sie als Bestätigung, dass unsere Diversifikationsstrategie aufgeht. Wir verzeichnen bei allen Portalen, aber vor allem im Special-Interest-Bereich, deutliche Zuwächse. Besonders erfreulich ist auch die Reichweite in den Bundesländern. So konnten wir zum Beispiel in Salzburg 21,2% zulegen. Diese überregionale Marktabdeckung und die Fülle unserer Angebote, die wir laufend erweitern, lassen mich positiv in die digitale Zukunft blicken. Wir bieten heute unseren Werbepartnern nicht nur eine Nachrichtenplattform, sondern ein komplettes Medienhaus."

Die Special-Interest-Portale film.at und events.at weisen aktuell 258.961 sowie 246.859 Unique User im Quartal aus und erreichen damit einen Großteil der für die Werbewirtschaft interessanten Zielgruppe in diesem Segment.

* Alle Werte ÖWA Plus 2013-II, Unique User im Quartal, Vergleich mit ÖWA Plus 2012-II

