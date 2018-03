VP-Feldmann: "Europa kein Randthema für die ÖVP"

Österreichs erfolgreiche Zukunft in einer starken EU, die sich im globalen Wettbewerb behauptet

Wien (OTS) - "Wir wollen eine erfolgreiche EU, die eine starke Rolle spielt im globalen Wettbewerb", betonte die Wiener ÖVP Landtagsabgeordnete Barbara Feldmann, zuständig für europa- und außenpolitische Fragen, bei einer EU-Diskussion der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik am 18. September. "Wir müssen die Welt von heute und morgen sehen und müssen auch über unseren Tellerrand blicken. Dann sehen wir, dass Europa in einem harten Wettbewerb mit den USA, China und Indien steht, und wir alles tun müssen, um die EU fit für diesen Wettbewerb zu machen. Dafür muss vor allem die europäische Wirtschaft gestärkt werden. Nur so können wir Arbeitsplätze schaffen und die hohe Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen. Schuldenmachen oder gar Schulden mit Eurobonds vergemeinschaften wie die SPÖ das fordert, sind keine nachhaltige Lösung. Hier sind auch die Mitgliedstaaten gefordert, die notwendigen Strukturreformen durchzuführen und den Schuldenabbau konsequent zu verfolgen. Diese Punkte sind auch in unserem umfassenden Europa-Wahlprogramm enthalten. Das sind die essentiellen Fragen für ein erfolgreiches Morgen, das ist kein Randthema für uns."

Hinsichtlich der Vorwürfe, die ÖVP wolle Kompetenzen von der EU zurückholen, konterte Feldmann: "Es geht nicht um Rückholung von Kompetenzen sondern um die bestmögliche Lösung der anstehenden Probleme auf jener Ebene, wo das beste Know-How vorhanden ist. Das kann auf regionaler, staatlicher oder europäischer Ebene sein, es soll aber sinnvoll sein und Logik und Hausverstand folgen. Die EU muss sich jedenfalls auf die großen Herausforderungen unserer Zeit konzentrieren, wie die Stärkung der europäischen Wirtschaft und Währung. Hier muss es mehr Europa geben. Die EU muss in Zukunft auch kohärenter nach außen auftreten und stärker mit einer Stimme sprechen. Die Stärkung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ist eine wichtige Voraussetzung, um als globaler Akteur ernst genommen zu werden. Nach Jahren des Krisenmanagements müssen wir den Blick nach vorne richten und Europa mit einem Konvent, der schon 2014 starten soll, weiterentwickeln."

Vorschlägen des Team Stronach und der FPÖ, den Euro abzuschaffen und zum Schilling zurückzukehren, widerspricht Feldmann heftig: "Die Euro-Märchen von Stronach, Strache und Co., dass der Euro gescheitert ist und uns schadet, sind bewusste Irreführungen der Österreicher. Die österreichische Wirtschaft hat enorm vom EU- und Euro-Beitritt profitiert, unsere Exporte haben sich verdreifacht. Eine Rückkehr zum Schilling würde massive negative Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben. Wir exportieren 70 Prozent in die EU, die Wiedereinführung von Wechselkursen und Zöllen würde zu einem Abbau unserer Export- und Wirtschaftsleistung und damit auch zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen."

