Wiener FPÖ fordert Verbot von Bettelei und Straßenprostitution

Dringlicher Antrag bei nächster Landtagssitzung

Wien (OTS) - Für ein komplettes Verbot der Straßenprostitution sowie ein Verbot von Bettelei an "neuralgischen Punkten" haben sich die Wiener Freiheitlichen am Donnerstag ausgesprochen. Klubobmann Johann Gudenus kündigte für die Landtagssitzung am 25. September einen dringlichen Antrag an, der das Prostitutionsverbot fordern werde. Es seien organisierte Menschenhändler-Banden, die sich an der Schlepperei von jungen Frauen nach Österreich bereicherten, sagte Gudenus. Ähnlich verhalte es sich mit "illegalen Bettlern" in der Stadt. Nur durch ein Bettelverbot in Fußgängerzonen, vor Schulen und bei U-Bahn-Stationen könne man der "Bettelmafia" das Handwerk legen. Ein dementsprechendes Gesetz wolle die FPÖ über den Petitions-Ausschuss erwirken. "Unterschriften im vierstelligen Bereich" habe man bereits gesammelt, sagte Gudenus.

Gemeinderat Alfred Wansch fand kritische Worte für das Wiener Petitionsgesetz. Seit Inkrafttreten hätten 18 Petitionen die nötigen 500 Unterschriften erreicht. Abgeschlossen sei jedoch noch keine einzige. Wansch forderte eine Novellierung des Gesetzes:

Ausschuss-Sitzungen vor jedem Gemeinderat; Berichte des Petitions-Ausschusses als Tagespunkt jeder Gemeinderatssitzung.

