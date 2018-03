Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 20.9.: "Die Meinungsmacher"

Wien (OTS) - Für "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" berichtet Astrid Petermann über das Geschäft der Meinungsforscher und Politikberater -zu hören am Freitag, den 20. September um 9.44 Uhr in Ö1.

Der Wahlkampf geht in die heiße Phase - und nicht nur Politiker sind jetzt quasi rund um die Uhr im Einsatz. Auch Meinungsforscher und Politikberater haben derzeit Hochsaison: Sie analysieren TV-Duelle, machen und interpretieren Umfragen, schreiben Kolumnen oder haben ihren eigenen Blog. Und viele von ihnen setzen sich dabei auch gekonnt in Szene und steigern damit ihren Marktwert - und die Umsätze ihrer Unternehmen. Doch wie aussagekräftig sind Umfragen vor der Wahl wirklich? Lassen sich potentielle Wähler davon beeindrucken oder beeinflussen? Was muss man eigentlich können, um einen Politiker zu beraten? Und: Wie seriös ist die Branche? Astrid Petermann hat für das Wirtschaftsmagazin "Saldo" nachgefragt.

