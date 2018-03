Ein "Galerie-Ton" & "30 Jahre Kabarett Niedermair" in "Was gibt es Neues?" am 19. September

Außerdem: "Ein echter Wiener geht nicht unter"

Wien (OTS) - Ein stolzer Moderator, ein Jubiläum sowie ein Arbeitsunfall stehen im Mittelpunkt des rot-weiß-roten Showabends am Freitag, dem 19. September, 2013. Immer noch überglücklich mit seinem neuen Studio begrüßt Oliver Baier um 22.20 Uhr sein Rateteam bestehend aus Elke Winkens, Rudi Roubinek, Viktor Gernot, Lukas Resetarits und Uli Beimpold. Auch besondere Geschenke werden in dieser neuen Ausgabe von "Was gibt es Neues?" verteilt, denn eine der bekanntesten Kleinbühnen Wiens feiert ihr 30-jähriges Bestehen: das Kabarett Niedermair. Aus diesem Anlass vergibt Oliver Baier Kleinkunst-DVDs. Die Promifrage stellt dieses Mal Josef Hader, der gerne wissen würde, was genau ein "Galerie-Ton" ist. Im Anschluss muss sich die Familie Sackbauer um 23.05 Uhr nach einem Streit wieder zusammenraufen.

"Ein echter Wiener geht nicht unter: Der Unfall" um 23.05 Uhr

Mundl (Karl Merkatz) und Toni (Ingrid Burkhard), zerstritten und allein, verbringen einsame Tage. Erst ein Arbeitsunfall bringt die Familie wieder zusammen, doch die Krise ist nicht überwunden. In weiteren Rollen zu sehen sind u. a.: Erika Deutinger (Hanni Sackbauer), Klaus Rott (Karli Sackbauer), Liliana Nelska (Irmi Sackbauer), Alexander Waechter (Franzi).

