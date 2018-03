BZÖ-Bucher: "Generationengerechte Politik in die Verfassung!"

"Faire Lebensverdienstkurve, Jugendquote im Gemeindebau und leistbare Mobilität"

Wien (OTS) - "Das BZÖ hat schon in der Vergangenheit eine aktive Jugendpolitik gemacht. Wir werden aber in Zukunft noch stärker mit klaren Maßnahmen und Ansagen Politik für die Jugend machen", kündigte heute BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit BZÖ-Jugendspitzenkandidatin Mag. Michaela Hatvan an.

"In Österreich muss endlich eine generationengerechte Politik gemacht werden. Es darf zukünftig kein Gesetz mehr beschlossen werden, das nicht generationengerecht ist. Generationengerechte Politik muss in die Verfassung geschrieben werden und dies nicht nur als Bekenntnis oder als Beifügung bei Gesetzen. Es dürfen somit nur mehr Gesetze vom Parlament verabschiedet werden, die im Interesse und nicht zum Schaden der nächsten Generationen sind. Das betrifft die wichtigen Bereiche wie Budget, Finanzen, Pensionen oder auch die Gesundheitspolitik. Das betrifft also den Großteil der Ausgaben, die wir heute machen, und die die nächsten Generationen zu übernehmen haben", sagte Bucher.

Weiters forderte der BZÖ-Chef, dass die Lebensverdienstkurve umgedreht werden muss. "Am Anfang des Erwerbslebens muss man mehr verdienen und zusätzlich muss es auch noch eine steuerliche Entlastung geben, damit sich junge Menschen den Einstieg in das Berufs- und in das Familienleben leichter leisten können. Danach sollte man die Lebensverdienstkurve mit zunehmendem Alter abflachen lassen. Wenn man eine intelligente Politik machen möchte, dann muss es auch eine faire Lebensverdienstkurve geben. In der nächsten Legislaturperiode müssen daher die Sozialpartner das verhandeln, wie man das zusammenbringt", stellte Bucher klar und appellierte an die Jugend von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und am 29. September wählen zu gehen.

Das BZÖ trete für möglichst wenig Verbote und den größtmöglichen Freiraum für Jugendliche und junge Menschen in Österreich ein, womit "sich das BZÖ ganz grundsätzlich von den anderen Parteien, insbesondere von den Grünen, unterscheidet", bekräftigte BZÖ-Jugendspitzenkandidatin Michaela Hatvan, die ein 4-Punkte-Maßnahmenprogramm präsentierte: "Im Zentrum unseres Forderungspaket stehen zwei Themenkomplexe, die die Jugendlichen in ihrem Alltag ganz konkret beschäftigen und die immer wieder an uns herangetragen werden, nämlich steigende Mobilitätskosten und explodierende Mieten".

Oft bis zu 50 Prozent des Einkommens würden Jugendliche derzeit allein fürs Wohnen ausgeben, aus Sicht des BZÖ eine untragbar hohe Belastung. "Die Mieten explodieren und die Einkommen stagnieren. Hier müssen wir dringend gegensteuern", so Hatvan. Konkret fordere das BZÖ daher im Bereich Wohnen zum einen die Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung sowie die Einführung einer Jugendquote im Gemeindebau von 25 Prozent. "Wir müssen jungen Menschen wieder mehr Zugang zu leistbarem Wohnraum geben. Aus diesem Grund sprechen wir uns auch klar dagegen aus, dass Besserverdiener bei steigendem Einkommen über einen längeren Zeitraum in den Genuss einer vergünstigten Gemeindewohnung kommen, während junge Menschen sich bei stagnierendem Einkommen mit explodierenden Mietpreisen auseinandersetzen müssen", bekräftigte Hatvan.

Ein weiteres Kernanliegen sei der Kampf gegen steigende Mobilitätspreise, hier verfolge das BZÖ zwei konkrete Ansätze, zum einen eine Ausweitung des TOP-Jugendtickets auf Studierende bis 24 Jahre. "Gerade Studierende müssen weite Wege auf sich nehmen, um zum Studienort zu kommen. Wir fordern daher auch für diese Zielgruppe ein leistbares Angebot", sagte Hatvan. Dieses Angebot müsse aus Sicht des BZÖ zwar nicht kostenlos sein, müsse aber eine "spürbare Vergünstigung" bewirken. Weiters sollten junge Menschen auch in der Finanzierung des Führerscheins Unterstützung erhalten. "Viele junge Menschen sind - gerade in ländlichen Regionen - tatsächlich auf den Führerschein angewiesen. Die Kosten dafür belaufen sich im Schnitt bei 1.500.- Euro - das ist vor allem für Lehrlinge und Schüler kaum leistbar. Der Theorieteil und der Erste Hilfe-Kurs soll daher in den Schulen angeboten werden, damit könnte eine Preisreduktion für den Erwerb des rosa Scheins von bis zu 20 Prozent erreicht werden", schlug Hatvan vor.

