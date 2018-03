Hundstorfer und Brauner besuchen Lehrwerkstätte von Kapsch

Wien garantiert sichere Ausbildungsplätze für 3.000 Jugendliche

Wien (OTS) - Dass die Jugendlichen in der Lehrwerkstätte von Kapsch Partner Solutions GmbH eine top-Ausbildung bekommen und mit großem Elan dabei sind, davon konnten sich Bundesminister Rudolf Hundstorfer und Wirtschafts- und Finanzstadträtin Vizebürgermeisterin Renate Brauner beim Besuch der Lehrwerkstätte im 10. Bezirk in der Gutheil-Schoder-Gasse überzeugen. Kapsch ist eine von 15 Ausbildungseinrichtungen, die im Auftrag des AMS-Wien und mit Kofinanzierung durch den waff in Wien überbetriebliche Lehrausbildungen durchführt. Das Unternehmen bildet aber auch selbst Lehrlinge aus und übernimmt die Ausbildung für die Partnerbetriebe A1-Telekom Austria AG, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, Schrack Seconet AG. Kapsch kooperiert außerdem mit dem Verein Sprungbrett, der die Förderung von Mädchen insbesondere auch in technischen Berufen zum Ziel hat.

Hundstorfer und Brauner trafen dort mit fast 100 Lehrlingen und AusbildnerInnen zusammen. Der Bundesminister und die Wiener Vizebürgermeisterin gratulierten in diesem Rahmen allen jenen, die jetzt ihre Lehrzeit mit der Lehrabschlussprüfung beendet haben und drückten jenen Jugendlichen, die die Prüfung noch vor sich haben, fest die Daumen.

Hundstorfer: "Wir lassen im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit keinen Millimeter nach."

Hundstorfer: "Die Lehre erfolgreich mit dem Abschlusszeugnis in der Hand absolviert zu haben, ist die erste Trumpfkarte für eine gute Berufslaufbahn und entsprechende Jobchancen. Deswegen ermöglichen wir allen Jugendlichen, die eine Lehre machen wollen, einen sicheren Ausbildungsplatz. Wir lassen im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit keinen Millimeter nach!"

"So erhalten 3.000 junge WienerInnen, die keine reguläre Lehrstelle in einem Betrieb finden, durch die Ausbildungsgarantie in den überbetrieblichen Lehrwerkstätten eine vollwertige Ausbildung. Vor kurzem haben wir für das neue Ausbildungsjahr gemeinsam die finanziellen Mittel in der Höhe von 54 Mio. Euro sichergestellt", ergänzte die Wiener Vizebürgermeisterin.

Die überbetriebliche Lehrausbildung ist ein Eckpfeiler der Wiener Ausbildungsgarantie und wird in Wien in rund 30 verschiedenen Lehrberufen angeboten. Generelles Ziel ist es, dass jene Jugendlichen, die auf Anhieb keine reguläre Lehrstelle finden, jedenfalls in die Ausbildung einsteigen können, aber so rasch als möglich in einen Betrieb wechseln. Ist dies nicht möglich, können sie die Lehrzeit zur Gänze in der überbetrieblichen Lehrwerkstätte absolvieren.

Brauner: "Wiener Ausbildungsgarantie ist Herzstück des Qualifikationsplans Wien 2020, um noch mehr Jugendliche zu einer fundierten Ausbildung zu bringen"

Brauner zu den wichtigsten Herausforderungen für die Zukunft: "Im Rahmen des Qualifikationsplans Wien 2020 haben wir uns ein ganz klares Ziel gesetzt. Wir wollen den Anteil an Personen mit höchstens Pflichtschulabschluss bis 2020 deutlich reduzieren, denn diese Gruppe ist heute schon überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Wiener Ausbildungsgarantie und ihr kontinuierlicher Ausbau ist daher Herzstück des Qualifikationsplans Wien 2020. Wir wollen noch mehr junge WienerInnen zu einer fundierten und damit abgeschlossenen Berufsausbildung bringen." Die Maßnahmenpalette reicht dabei von gezieltem Coaching beim Übergang von der Schule in den Beruf, speziellen Ausbildungsangeboten für ausgrenzungsgefährdete Jugendliche bis hin zu punktgenauer Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung.

Kapsch setzt auf Lehrlingsausbildung

Die Kapsch Lehrwerkstätte in der Gutheil-Schoder-Gasse ist sichtbares Zeichen dafür, welch hohen Stellenwert die Lehrlingsausbildung in diesem Unternehmen insgesamt einnimmt. Auf einer Fläche von 910 m2 inklusive zwei Lehrsälen werden die Kapsch Lehrlinge des ersten und zweiten Lehrjahres ausgebildet. Zudem absolvieren alle Lehrlinge -sowohl betriebliche als auch überbetriebliche - den praktischen Teil ihrer Ausbildung an diesem Standort.

Derzeit absolvieren 145 Jugendliche im Rahmen der überbetrieblichen Lehrausbildung ihre Lehre bei Kapsch in den Berufen Elektronik/KommunikationstechnikerIn, SystemtechnikerIn sowie IT-TechnikerIn.

Die Kapsch Gruppe verfügt österreichweit über eine der traditionsreichsten Lehrlingsausbildungen im Technologiebereich und bildet in Wien jährlich rund 250 junge weibliche und männliche Talente in den verschiedensten technischen und kaufmännischen Lehrberufen aus. Das Unternehmen hat neben der Kooperation mit seinen Partnerbetrieben außerdem noch 7 junge Flüchtlinge aus dem Projekt Lobby 16 übernommen und ermöglicht ihnen eine komplette Lehrausbildung. Für 7 Mädchen aus dem Verein Sprungbrett wurden ebenfalls Lehrplätze zur Verfügung gestellt.

Brauner: "Mädchen die Ausbildung in nichttraditionellen Berufen zu ermöglichen, leistet einen Beitrag zum Schließen der Einkommensschere."

Dazu Brauner: "Mädchen, die Ausbildung jenseits von traditionellen Rollenmustern zu ermöglichen, ist ein wichtiger Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt und zum Schließen der Einkommensschere. Denn die Verdienstmöglichkeiten sind in technischen Berufen und gerade in der IT- Branche ungleich besser. Deswegen setzen wir bei der spezifischen Förderung von Frauen und Mädchen für bessere Jobchancen auch gerade hier einen Schwerpunkt."

Hundstorfer und Brauner zollten Kapsch jedenfalls Dank für das große Engagement des Unternehmens in der Lehrlingsausbildung und bezeichneten die Ausbildungsqualität als vorbildhaft. Minister und Vizebürgermeisterin abschließend: "Österreich und Wien braucht gut ausgebildete junge Menschen, denn sie sind die Fachkräfte von morgen und leisten damit einen großen Beitrag zur Sicherung des Wirtschaft-und Industriestandortes. Wir investieren in die Jugend, weil wir auf eine Zukunft setzen, in der alle gleichberechtigt am Wohlstand teilhaben können."

