FP-Gudenus fordert Untersagung der Ringsperre am Sonntag

Staugefahr wie in der Burggasse gegeben

Wien (OTS) - Wenn grüne Autohasser am Sonntag den Ring über viele Stunden blockieren und für Stau ringsum sorgen, ist das offenbar schwer in Ordnung. Wenn die durch die rot-grünen Umbaupfusch auf der Mahü in einer Stauhölle lebenden Anrainer der Burggasse gegen die massive Verkehrsbelastung protestieren wollen, dürfen sie das nicht auf der Straße machen. "Diese Ungleichbehandlung durch die Behörden ist skandalös und eindeutig politisch motiviert", kritisiert FPÖ-Klubobmann Mag. Johann Gudenus und fordert die sofortige Untersagung der Ringsperre. (Schluss)otni

