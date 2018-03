Leichtfried: Strache hat einmal mehr seine Unkenntnis unter Beweis gestellt

SPÖ-EU-Delegationsleiter hält Diskussion um Beitritt Russlands zur EU für mehr als absurd

Wien (OTS/SK) - Zur Aussage von FPÖ-Chef Strache, wonach Russland Kandidat für eine reformierte Europäische Union sei, sagt SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried: "Strache stellt einmal mehr seine fachliche Unkenntnis unter Beweis. Nach Ausrutschern und Fehltritten in wirtschaftspolitischen Fragen, die Österreich im Falle einer Umsetzung zu massivem Arbeitsplatzverlust geführt hätten, beginnen nun neue Scheindebatten um eine EU-Mitgliedschaft. Interessant ist, dass Strache scheinbar keinerlei Bedenken hinsichtlich der Grund- und Menschenrechte in Russland hat - das legt auch seine politischen Vorstellungen offen." Der FPÖ-Chef möge sich in Sachen Außenpolitik erst auf den aktuellen Stand bringen lassen, um weiteren Peinlichkeiten zu entgehen. **** (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493