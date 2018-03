Projekt Rio 2016: Wir haben ein Ziel.

Klug, Schröcksnadel und Stoss präsentieren Rio-Kader

Wien (OTS/BMLVS) - 27 Athleten (17 Frauen, zehn Herren) in der Spitzenförderung, zwölf in der Kategorie Paralympics, sieben Teams und 19 SportlerInnen im Hope-Kader (dazu noch die Hockey-Herren als Team) aus insgesamt 18 Sportarten.

So präsentiert sich der vorläufige "Rio 2016"-Kader, der am Donnerstag im Haus des Sports von Bundesminister Gerald Klug, ÖOC-Präsident Karl Stoss und Chef-Koordinator Peter Schröcksnadel vorgestellt wurde.

"Ich stelle insgesamt 20 Millionen Euro für individuelle Förderung der Athletinnen und Athleten und Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung. Nur wenn wir unseren Sportlerinnen und Sportlern optimale Trainingsbedingungen bieten, sind internationale Spitzenleistungen möglich", so Sportminister Gerald Klug in seinem einleitenden Statement.

"Wir haben nach der Nullnummer von London wiederholt gesagt, dass es nur mit vereinten Kräften funktionieren kann. Das ist jetzt der Fall, Sportministerium, ÖOC, die Fachverbände sowie Betreuer und Athleten sind eingebunden", betont ÖOC-Präsident Karl Stoss. "Es gilt, im Wintersportland Österreich auch nachhaltig eine Sommersportkultur zu entwickeln, die Spitzenleistungen ermöglicht."

Peter Schröcksnadel, der sich für die Kadererstellung höchstpersönlich verantwortlich zeichnet, wurde konkret: "Ich erwarte mir in Rio drei bis fünf Medaillen. Das ist ein hochgestecktes, aber durchaus realistisches Ziel."

Schon in der laufenden Saison wurden die ersten 2,2 Millionen für direkte SportlerInnenförderung ausgeschüttet. "Die meisten Kosten haben wir für die Beschickung von Wettkämpfen bzw. die Ausrichtung von Trainingslagern und für die Verbesserung der Betreuersituation aufgewendet", so Schröcksnadel.

Ein paar Beispiele:

- High-Tech Meeresströmungs- und Windmesstechnik auf zwei miteinander vernetzten Betreuer-Begleitbooten für die Segelrevier-Analyse vor Rio

- Segelentwicklung für die 470er-Klasse

- Ankauf von Ruder-Wettkampfbooten

- Aufbau eines Winter-Kanu-Trainingsstützpunkts in Port Edward

- Bau des Wildwasser-Kanals in Wien

- Beach Volleyball: PhysiotherapeutIn und Statistiker werden im Betreuerstab für die beiden Top-Teams integriert;

