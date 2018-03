FP-Gudenus: Den Menschenhändlern endlich das Handwerk legen!

Bettel-Verbote an lukrativen Orten würde der Schlepper-Mafia Teile der Existenzgrundlage entziehen

Wien (OTS/fpd) - 4.000 Frauen aus dem Ausland nach Wien geschleust und zur Prostitution gezwungen, 5.000 Menschen als Bettler versklavt, zehntausende Asylbetrüger wie Tiere in unserem Land ausgesetzt - der Menschenhandel hat in Österreich und besonders in der Hauptstadt dramatische Dimensionen angenommen. "Die Politik von Rot-Grün begünstigt die Schlepper-Mafia", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit LAbg. Mag. Dr. Alfred Wansch, "unter dem Mantel der Menschlichkeit arbeitet ihr die Verlierer-Koalition sogar regelrecht in die Hände."

So machen Banden etwa mit den von Rot-Grün wohlwollend geduldeten, unrechtmäßigen Zahlungen der Stadt an Illegale Werbung für ihr mieses Geschäft mit Asylwerbern. Auch dafür, dass Prostituierte und Bettler bei uns ungestört für ihre Bosse arbeiten können, macht sich die Verlierer-Koalition regelmäßig stark. Gudenus: "Ich möchte Sozialisten und Grünen nicht unterstellen, dass sie der Mafia bewusst den Weg ebnen. Aber mit der vermeintlich humanitären Hilfe für die Opfer produzieren sie immer neue. Selbst wenn das nicht vorsätzlich geschieht, machen sie sich doch zu Komplizen." Den Opfern sei völlig egal, ob sie in Folge einer Mischung aus falsch verstandener Menschlichkeit und Geldgier ausgebeutet werden oder aus purer Geldgier alleine.

Es gelte, der Schlepper-Mafia sukzessive die Existenzgrundlage zu entziehen. "Ein absolutes Bettel-Verbot an lukrativen Standorten, wie etwa in Einkaufsstraßen oder vor Kirchen ist ein erster wichtiger Schritt dazu", so Gudenus. Wenn dieses entsprechend sanktioniert und exekutiert wird, spricht sich das schnell herum und die Verbrecherbanden machen einen großen Bogen um Wien. "Um das im Sinne der bedauernswerten Opfer, aber auch der Wienerinnen und Wiener, die durch die zunehmende Gewaltbereitschaft der Bettler ebenso gefährdet sind, wie durch die bei diesen Menschengruppen gehäuft auftretenden Fälle von hochinfektiösen Krankheiten, durchzusetzen, sammeln wir seit einiger Zeit Unterschriften für eine entsprechende Petition", berichtet Gudenus.

Die Bürger würden in dieser Frage über ein deutlich besseres Gespür verfügen als die Wiener Verlierer-Koalition. Gudenus: "Wir sind bei den Unterschriften längst vierstellig und Tag für Tag werden es mehr." (Schluss)hn

