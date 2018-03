Stronach/Markowitz: Kinder in der Öffentlichkeit stärker bewusst machen

Team Stronach fordert anlässlich Welttag des Kindes Beschleunigung der familienrechtlichen Verfahren

Wien (OTS) - "Kinder brauchen besonderen Schutz und deshalb auch besondere Rechte. Das müssen wir in unserer Gesellschaft immer wieder bewusst machen", so der Jugendsprecher des Team Stronach Stefan Markowitz anlässlich des morgigen Welttags des Kindes. Man dürfe nicht nur auf Defizite Hinweisen, sondern müsse auch an Lösungen arbeiten, um Kinder in unserer heutigen Gesellschaft besser zu schützen.

"Die Zeit in der wir leben ist eine sehr schnelllebige und oft kommen dabei die Kinder zu kurz. Wir hören sie nicht und nehmen nur selten auf die Bedürfnisse der uns Schutzbefohlenen Rücksicht", so Markowitz, der darauf verweist, dass die Zahl der registrierten Kindesmisshandlungen in den vergangenen Jahren rasant gestiegen sei.

"In den letzten Jahren konnten durch öffentliche Berichterstattung sowie vorhandene Zivilcourage Dritter viele Einzelfälle Kindesmisshandlung noch rechtzeitig erkannt werden. Die Frage nach der Häufigkeit von Kindeswohlgefährdung kann jedoch bis heute nicht zuverlässig beantwortet werden, da es in Österreich keine repräsentativen Daten über das gesamte Ausmaß von Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch gibt", kritisiert Markowitz. "Neben einer Verbesserung der statistischen Daten muss es auch ein Beschleunigungsgebot in familienrechtlichen Verfahren und ein höheres Strafmaß für Sexualdelikte gegen Kinder geben", fordert Markowitz.

"Wir müssen jedem Kind den notwendigen Schutz bieten um ohne diese Barrieren in ihr Leben hineinwachsen zu können", erinnert Markowitz.

