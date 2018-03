FPÖ-LPO Ragger: 10. Oktober-Feier darf keine Multi-Kulti-Veranstaltung werden

Freiheitliche gegen Umkehr der Geschichte - Unsere Kultur ist unsere Tradition

Klagenfurt (OTS) - 92 Mal stand die Jahresfeier in Erinnerung der Volksabstimmung am 10. Oktober im Landhaushof im Zeichen des Dankes, der Tradition und der historischen Bedeutung der Selbstbestimmung Kärntens. "Geht es nach der Rot-Grün-Schwarzen-Linkskoalition soll das heurige Fest zu einem Multi-Kulti-Ereignis ohne erkennbaren Bezug zur Volksabstimmung herabgewürdigt werden", lässt der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger heute, Donnerstag, im Rahmen einer Pressekonferenz wissen.

Wie man aus dem Organisationskomitee der heurigen Gedenkveranstaltung erfahren habe, sieht das Programm der 10.-Oktober-Landesfeier erstmals keine Rede eines Vertreters der Traditionsverbände vor. "Die Freiheitlichen protestieren auf das Schärfste, dass der historische Hintergrund dieser Feier aus den Gedächtnissen der Kärntnerinnen und Kärntner gelöscht werden und durch eine internationale Pseudoveranstaltung ersetzt werden soll", betont Ragger. Es seien so viele Inhalte in slowenischer Sprache vorgesehen, dass ein guter Teil der Festgäste, die in den vergangenen Jahrzehnten der Feier beiwohnten, derselben nicht mehr folgen können.

Die Freiheitlichen sprechen sich klar gegen diese Vorgehensweise aus, Tradition und Geschichte hat jedes Land selbst für sich zu definieren. "Wir brauchen keine Umkehr in der Geschichte. Unsere Kultur ist unsere Tradition", macht Ragger klar und verweist auf die 10. Oktober-Feier des Kärntner Abwehrkämpferbundes am 5. Oktober. "Die Freiheitlichen werden an dieser Feier teilnehmen", lässt Ragger wissen. Diese Feier werde im Zeichen der historischen Ereignisse von 1920 stehen. "Damit unsere Kindeskinder noch wissen, warum wir diesen Feiertag begehen", so Ragger weiter.

Wie der freiheitliche Parteiobmann weiter wissen lässt, habe auch das Protokoll der letzten Dialogforumssitzung für Irritationen gesorgt. So wurde seitens Sloweniens ein Forderungskatalog an Kärnten gestellt. Die Forderungen beziehen sich auf die Einführung von Slowenisch als Landessprache, eine Verfassungsänderung, wonach ein zusätzliches Mandat im Kärntner Landtag fix für einen Vertreter der slowenischen Volksgruppe reserviert werden müsste, sowie wie der slowenischen Minderheit ein Selbstbestimmungsrecht, quasi ein Staat im Staat, einzuräumen.

"Jetzt ist Stopp! Die Freiheitlichen fordern als zweitstärkste Partei, dass die Förderung der slowenischen Minderheit in Kärnten so lange aufs Eis gelegt werden soll, bis auch die altösterreichische Minderheit in Slowenien gefördert und als autochthone Volksgruppe anerkannt wird", betont Ragger abschließend. Man werde eine dementsprechende Resolution in der kommenden Regierungssitzung einbringen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404