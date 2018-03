Jobchancen für Neueinsteiger/innen: Versicherungen suchen 2.000 neue Versicherungsberater/innen

Österreichs Versicherungswirtschaft präsentiert Imagestudie und Kampagne für den Beruf Versicherungsberater/in

Wien (OTS) - Nachdem von den meisten Sektoren des heimischen Arbeitsmarkts zuletzt wenig Erfreuliches zu vernehmen war, kommen jetzt positive Signale von der Versicherungswirtschaft: In einer Pressekonferenz hat der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO bekanntgegeben, dass die heimischen Versicherungsgesellschaften bis Ende kommenden Jahres 2.000 zusätzliche Versicherungsberater/innen einstellen wollen. Um Interessent/innen anzusprechen, startet der VVO Mitte Oktober eine österreichweite Imagekampagne für den Beruf.

Eine kürzlich vom VVO durchgeführte Konsumentenumfrage zeigt, dass die Österreicher/innen ihre eigenen Versicherungsberater/innen außerordentlich schätzen. Das allgemeine Image des Berufs kann aber mit dieser hohen Wertschätzung noch nicht mithalten. Diesem Manko will der VVO mit der Kampagne begegnen, die über das Berufsbild, die Anforderungen und die Chancen informieren soll. Angesprochen werden sollen vor allem Frauen, Nachwuchskräfte, interessierte Quereinsteiger/innen und Lehrlinge. Derzeit sind in der Versicherungswirtschaft 700 Lehrlinge in Ausbildung.

Krisensichere Arbeitsplätze

"Die Versicherungsbranche ist ein starker, verlässlicher und vor allem auch krisensicherer Arbeitgeber", erklärte Hartwig Löger, Generaldirektor der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Denn der Vorsorgebedarf steige kontinuierlich an und die persönliche Beratung sei aufgrund des hohen Erklärungsbedarfs vieler Produkte nicht durch andere Vertriebswege wie das Internet ersetzbar.

Direkt und indirekt beschäftigt die Versicherungswirtschaft in Österreich rund 60.000 Menschen. Davon arbeiten knapp 11.700 als Berater/innen im Außendienst der Gesellschaften. Fast 40 Prozent davon sind Frauen (2007 waren es noch 15 Prozent).

In den nächsten Jahren treten aber viele Versicherungsberater/innen aus der Baby-Boomer-Generation in den Ruhestand. Für sie, so Löger, gelte es rechtzeitig Ersatz zu finden, da die Einarbeitung und Ausbildung mehrere Jahre in Anspruch nehmen:

"Wir sorgen hier für die Zukunft vor - so, wie wir es unseren Kunden empfehlen."

Attraktiver Beruf mit hoher Eigenverantwortung

Laut Mag. Robert Lasshofer, Generaldirektor der WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, stelle der Beraterberuf hohe Ansprüche, biete im Gegenzug aber auch viele Vorteile:

"Mitarbeiter/innen im Außendienst können sich ihre Zeit selbst einteilen, was speziell Frauen entgegenkommt, die ja oft auch familiäre Verpflichtungen haben. Natürlich erfordert der Umgang mit dieser Freiheit Eigenschaften wie Disziplin und gute Eigenorganisation. Engagement und Fleiß würden aber honoriert: Das Einkommen im Außendienst richtet sich voll nach der Leistung - und zwar unabhängig vom Geschlecht, denn bei uns herrscht echte Chancengleichheit."

Zugleich biete das Angestelltenverhältnis auch soziale Sicherheit, etwa im Krankheitsfall.

Um eine qualifizierte Beratung in den verschiedenen Versicherungssparten zu gewährleisten, benötigen Mitarbeiter/innen im Außendienst eine umfassende Ausbildung. Da es die außerhalb der Versicherungswirtschaft nicht gibt, bilden die Gesellschaften ihre Berater/innen selbst aus - sowohl intern in Seminaren, in Schulungen und durch "Training on the Job", als auch überbetrieblich in der Bildungsakademie der Österreichischen Versicherungswirtschaft (BÖV). "Deshalb eignet sich der Job auch sehr gut für Quereinsteiger/innen", so Mag. Lasshofer.

Informationskampagne ab Mitte Oktober

Mitte Oktober startet der VVO über den Beruf Versicherungsberater/in eine breite Informationskampagne auf verschiedenen Kanälen: Eine Website wird die zentrale Anlaufstelle für alle Interessent/innen mit Informationen über das Berufsbild und die Bewerbungsmöglichkeiten in ganz Österreich bilden. Weiters wird es einen Infofolder und sechs Kurzvideos geben, die über die Berufschancen informieren. Durch Medienkooperationen - mehrteilige Serien - und individuelle Medienkontakte sollen Interessent/innen in ganz Österreich erreicht werden.

Kunden mit eigenen Versicherungsberater/innen hoch zufrieden

Eine vom Online-Marktforschungsinstitut meinungsraum.at für den VVO durchgeführte repräsentative Umfrage bei 1.000 Konsument/innen über das Image der Versicherungsberater/innen zeichnet ein differenziertes Bild: 94 Prozent der Befragten gaben an, mit ihren eigenen Berater/innen sehr positive (51 Prozent) oder eher positive (43 Prozent) Erfahrungen gemacht zu haben. "Das ist ein außerordentlich hoher Wert, auf den wir sehr stolz sind", so VVO-Generalsekretär Dr. Louis Norman-Audenhove. "Er zeigt, dass die Qualitätsanstrengungen der Versicherungswirtschaft - speziell unsere umfassenden Ausbildungsprogramme - Früchte tragen."

Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, schon länger als sechs Jahre von demselben Berater bzw. derselben Beraterin betreut zu werden. Bei 83 Prozent wickeln die Berater/innen auch Schadensfälle und andere Leistungsansprüche ab. Die Abwicklung durch den Versicherer wurde von 82 Prozent derer, die in den vergangenen fünf Jahren einen Leistungsanspruch geltend gemacht hatten, positiv beurteilt (49 Prozent sehr zufrieden, 33 Prozent eher zufrieden).

Aufholbedarf beim allgemeinen Image des Berufs

Zwar ist auch das allgemeine Image der Versicherungsberater/innen überwiegend positiv - 64 Prozent der Befragten bezeichneten es als sehr gut oder eher gut - mit den hohen Werten für die persönlichen Betreuer/innen kann es aber noch nicht mithalten.

Die Ursache dafür sieht Löger im Wandel des Berufsbilds: "Die Aufgaben im Versicherungsaußendienst haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Nicht mehr der Verkauf steht im Vordergrund, sondern die lebensbegleitende Beratung der Kunden anhand individueller Risiko- und Bedarfsanalysen. Das erfordert hochqualifizierte Mitarbeiter/innen." In den Köpfen der Menschen, auch der potenziellen Bewerber/innen, sei diese Entwicklung aber noch nicht angekommen. "Außenstehenden ist nicht bewusst, wie interessant dieser Beruf ist und welche Chancen er bietet." Dieses Bewusstsein soll die VVO-Kampagne stärken.

