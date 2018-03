Leitl/Tajani: Europa braucht Re-Industrialisierung als Antwort auf Wachstums- und Jobkrise

EU-Kommissionsvize und WKÖ-Präsident sind sich einig: Keine weitere Verschärfung der Klimaauflagen ohne globalen Gleichklang

Wien (OTS/PWK652) - Europa braucht eine Re-Industrialisierung, um wieder auf Wachstums- und Beschäftigungskurs zu kommen, forderten der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Antonio Tajani und Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Vorfeld des Europatages der WKÖ zum Thema "EU-Klimapolitik und EU-Industriepolitik - zwei Politiken im Widerstreit?" heute, Donnerstag, in Wien.

Die Europäische Union sei derzeit mit drei Herausforderungen konfrontiert, so Leitl: "Einer skandalös hohen Jugendarbeitslosigkeit, der anhaltenden Bedrohung der Realwirtschaft durch Finanzspekulation sowie der Gefahr, dass viele Industriebetriebe in Österreich und Europa - Stichwort Voest -aufgrund der hohen Kosten verstärkt im Ausland investieren." Klar sei, dass der Wirtschaftsstandort Europa nie mit den geringsten Kosten punkten werde können, er müsse aber innovativer sein als andere Regionen. Und: Regeln müssten "vernünftig" gestaltet sein, damit Betriebe nicht gezwungen sind abzuwandern. "Das schadet der Umwelt, Wachstum und Jobs und gefährdet die soziale sozialen Systeme", betonte Leitl und verwies darauf, dass Europa mit nur 7 Prozent der Weltbevölkerung 25 Prozent der weltweiten Wertschöpfung erwirtschaftet, aber über 50 Prozent der weltweiten Sozialleistungen trägt.

Einig waren sich Leitl und Tajani daher, dass eine weitere Verschärfung der bis 2020 fixierten Umweltziele ohne ein gemeinsames globales Vorgehen nicht möglich sei. Tajani: "Ich bin ein überzeugter Verfechter des Kampfes gegen den Klimawandel, aber manchmal ist ein zu großer Ehrgeiz der Feind des Guten." Ohne ein globales Klimaschutzabkommen, zu dem aber etwa die USA und viele andere nicht bereit sind, würde die Abwanderung von Betrieben in Regionen, in denen es viel niedrigere oder keine Umweltauflagen gibt, weiter voranschreiten. Klar sei auch, dass die Wirtschaftskrise nicht nur durch eine Reduktion der Schulden zu bekämpfen sei. "Neben dem Fiskalpakt brauchen wir einen Industriepakt: Die EU-Kommission hat deshalb vorgeschlagen, dass der Anteil der Industrie an der Wertschöpfung in Europa bis 2020 auf 20 Prozent gesteigert wird." Während Österreich dieser Vorgabe mit einem Anteil von aktuell 19 Prozent sehr nahe ist, liegt der europäische Durchschnitt derzeit bei 15,3 Prozent.

Strategische Bedeutung bei einer "modernen Re-Industrialisierung Europas" habe der Tourismus, so Tajani. "Europa braucht mehr Touristen aus Russland, China und Südamerika. Zudem ist der Tourismus einer jener Sektoren, der viel in Realwerte investiert und die meisten Arbeitsplätze schafft." Der Vizepräsident der EU-Kommission kündigte in diesem Zusammenhang an, dass Brüssel bereits kommende Woche Vorschläge für eine Flexibilisierung der Visapolitik vorlegen werde - ein Plan, der in der Wirtschaftskammer auf Zustimmung stößt. "Vereinfachungen bei der Ausstellung und Vergabe von Visa sind ein zentrales Element, um den Tourismus in Österreich und Europa zu stärken", begrüßte die Vizepräsidentin der WKÖ und der Europäischen Wirtschaftskammern Eurochambres, Martha Schultz den Vorstoß der EU-Kommission.

WKÖ-Präsident Leitl forderte zudem eine "Standortgarantie" für die Industrie: "Industriebetriebe müssen sicher sein können, dass es für einen Zeitraum von 10 Jahren keinen Bruch von Regeln gibt. Nur dann werden sie wieder verstärkt bei uns investieren." Notwendig sei auch eine Reduktion der Energiepreise. So seien die für die Industrie besonders essentiellen Gaspreise zwischen 2005 und 2012 in der EU um 35 Prozent gestiegen, während sie in den USA im selben Zeitraum um 66 Prozent gesunken sind. Leitl sprach sich daher für eine rasche Umsetzung eines EU-Binnenmarktes aus.

Einigkeit herrschte bei Tajani und Leitl auch, dass eine Re-Industrialisierung Europas nicht Selbstzweck sei, sondern ein unabdingbares Instrument, um Wachstum und Arbeitsplätze für die Jungen zu generieren. Die USA, so Leitl, hätten dies vorgezeigt. "Die eigentlichen Verursacher der Krise haben mit einem BIP-Plus von mehr als 2 Wachstum, von dem wir nur träumen können, sie re-industrialisieren den Standort, sie exportieren, sie schaffen Jobs. Diesen erfolgreichen Weg muss auch Europa beschreiten." (SR)

