Schönborn: In Erzdiözese Wien "deutlicher Wille zum Aufbruch"

Kardinal schrieb an Gläubige Brief über eingeschlagenen diözesanen Reformprozess "APG 2.1"

Wien, 19.09.13 (KAP) Kardinal Christoph Schönborn ortet in der Erzdiözese Wien einen "deutlichen Willen zum Aufbruch". In einem persönlichen Brief an die kirchlichen Mitarbeiter und alle Gläubigen der Erzdiözese zieht der Wiener Erzbischof am Beginn des neuen Arbeitsjahres Zwischenbilanz über den eingeschlagenen diözesanen Reformprozess "APG 2.1". Es herrsche ungeachtet mancher Ängste, Sorgen und Enttäuschungen eine "große Bereitschaft" vor, "sich inmitten der gesellschaftlichen Veränderungen auch auf einen kirchlichen Wandel einzulassen".

Schönborn schrieb seinen Brief im Vorfeld der für Oktober geplanten nächsten Diözesanversammlung im Rahmen von "APG 2.1" und nach einer vorbereitenden Klausur dazu mit der Wiener Diözesanspitze und Verantwortlichen für die Seelsorge. Rund 1.500 Delegierte aus den Pfarren und Gremien der Erzdiözese werden von 17. bis 19. Oktober im Stephansdom "auf den zurückgelegten Weg schauen und voreinander und mit Gott klären, wie es weitergehen kann", schreibt der Kardinal.

