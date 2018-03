Neu ab 21. September in ORF 2: "VERA - bei ..."

Zum Auftakt: Vera Russwurm zu Gast bei André Rieu

Wien (OTS) - Stars und Publikumslieblinge von ihrer ganz privaten Seite - das zeigt Talkqueen Vera Russwurm ab 21. September 2013 jeweils Samstag im zweiten Hauptabend von ORF 2. In ihrer neuen Sendung "VERA - bei ..." besucht sie Prominente in deren Lieblingsdomizil, an deren Wohnort oder ursprünglicher Heimat. Das Publikum wird Teil einer fröhlich-emotionalen Unterhaltung zwischen Vera, dem Gastgeber und ihm nahestehenden Menschen wie Familienangehörige, Freunde, Mentoren und Wegbegleiter. Nicht zuletzt durch diese anderen Gäste erhält das Publikum Einblicke in die ganz private Welt der Prominenten, also in die Lebensbezirke, wo sie ganz "sie selbst" sein können.

In der Auftaktsendung öffnet André Rieu am 21. September die Tore seines Schlosses in Maastricht, wo er sonst so gut wie nie Kamerateams Zutritt gewährt. Am 28. September ist Vera zu Gast bei Starkoch Johann Lafer - in den kommenden Wochen stattet sie außerdem den Rosenheim Cops und Opus einen Besuch ab.

Vera Russwurm über ihre neue Sendung: "Die Zuschauer und ich sind Teil einer privaten Einladung im Haus eines außergewöhnlichen, zugleich allseits bekannten Gastgebers, den man dadurch und durch seine anderen geladenen Gäste von einer völlig neuen Seite kennenlernt. Ich freu mich schon sehr auf diese Besuche!"

"VERA - bei ..." André Rieu am 21. September um 22.40 Uhr in ORF 2

In der ersten Folge besucht Vera direkt im Anschluss an die "Starnacht aus der Wachau" André Rieu in seinem Schloss in Maastricht in den Niederlanden. Der weltweit erfolgreichste Einzelkünstler 2012 öffnet die Pforten zu seinem liebevoll renovierten Renaissanceschloss in der Hauptstadt Limburgs. In einem sehr persönlichen Gespräch, an dem neben André auch sein Sohn Pierre und eine enge Freundin teilnimmt, erzählt er Vera Russwurm von seiner Jugend, dem Aufstieg zum Superstar und von seiner Ehe, aber auch von Niederlagen, seiner Fast-Pleite und dem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater, der Dirigent war. Und André zeigt Vera sein Schloss, in das er nur ganz selten jemanden außerhalb seines engsten Freundeskreises einlädt.

"VERA - bei ..." ist in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

