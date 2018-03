Bundesjugendvertretung: Kinderrechte und Mitbestimmung ausbauen!

Die BJV macht zum Welttag des Kindes auf Kinderrechte-Baustellen aufmerksam und präsentiert Jugendcheck der Parteien zur Wahl.

Wien (OTS) - Anlässlich des morgigen Welttags des Kindes macht die Bundesjugendvertretung (BJV) darauf aufmerksam, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Österreich ausgebaut werden müssen:

"Kinderrechte finden in Österreich leider nach wie vor nicht die Berücksichtigung, die ihnen zusteht", so BJV-Vorsitzender David Neuber. "Die UNO-Kinderrechtekonvention muss daher endlich vollständig in Verfassungsrang gehoben und vor allem bei politischen Entscheidungen berücksichtigt werden."

Der Vorsitzende macht auf Handlungsbereiche aufmerksam, die nach wie vor im Argen liegen: "Die Mitbestimmung junger Menschen bei Themen, die sie unmittelbar betreffen, wird von der Politik leider noch immer nicht gelebt. Beispielsweise wird bei Themen wie Bildungsreformen oder Pensionen hauptsächlich über junge Menschen geredet statt mit ihnen."

Gleiche Rechte für junge Menschen

Auch dass es immer noch uneinheitliche Regelungen beim Jugendschutz gibt, widerspricht ganz klar der Kinderrechte-Konvention. Die BJV setzt sich hier schon seit langem für ein Ende dieser Diskriminierung ein. Bis jetzt konnten sich die Bundesländer leider nicht zu einer einheitlichen Lösung durchringen. "Dies geht ganz klar zu Lasten junger Menschen", betont Neuber, der einfordert, "dass das Thema nicht ad acta gelegt wird und die Verhandlungen von der neuen Regierung wieder vorangetrieben werden. Dieses Tauziehen um einheitliche Rechte muss endlich ein Ende haben!"

Zukunftsthemen angehen!

Vor der Nationalratswahl fordert die BJV alle Parteien auf, stärkeren Fokus auf die Interessen junger Menschen zu legen: "Kinder- und Jugendthemen sind sowohl im Wahlkampf als auch in der Tagespolitik unterrepräsentiert. Wir fordern, dass die Anliegen junger Menschen endlich stärkeres Gewicht bekommen. Die Politik muss vor allem Mut zeigen, längerfristig angelegte Maßnahmen zu setzen, damit die heute junge Generation auch eine abgesicherte Zukunft hat", betont Neuber.

Jugendcheck der Parteien vor der Wahl

Im Rahmen ihrer Wahlinfokampagne "29913 - Du gibst den Ton an!" hat die BJV einen Jugendcheck der Parteien erstellt, in dem sie die Positionen der Parteien zu Themen wie Kinderrechte, Mitbestimmung oder Generationengerechtigkeit aufzeigt. Die Positionen der Parteien stehen auf www.29913.at zum Download zur Verfügung.

Link zur BJV-Wahlinfokampagne: www.29913.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Mag.a Nicole Pesendorfer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0676/ 880 111 048

mailto: nicole.pesendorfer @ jugendvertretung.at