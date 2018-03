Neue Qualität bei Gesundheitsinfos im Internet

Online-Portal http://arztsuche24.at punktet mit User-Service und Inhalt

Wien (OTS) - Journalisten wissen es längst: Wer sich im Internet richtig informieren möchte, sollte auf drei Punkte besonderen Wert legen: Fachlich fundierte Information, Benutzerfreundlichkeit und Seriosität der Quelle. Ganz besonders trifft dies auf den sensiblen Bereich der Gesundheit zu. Privaten Internet-Usern wird es da nicht immer leicht gemacht, aus der Vielzahl gut gemeinter Ratschläge professionelle Information herauszufiltern.

Ein neues Angebot, das alle genannten Kriterien und noch einiges mehr erfüllt, wurde kürzlich vom renommierten Medienhaus HEROLD Business Data in Kooperation mit dem Verlagshaus der Ärzte online gestellt. http://arztsuche24.at, schon bisher eines der beliebtesten Arztsuche-Online-Portale, zeigt sich nun in innovativer und zukunftsweisender Struktur. Die Site erscheint nicht nur im neuen Design, sondern überzeugt durch eine noch benutzerfreundlichere Navigation sowie durch jede Menge qualitativ hochwertiger, detaillierter Informationen.

Hochinformativ und verlässlich

Die Basis für das umfassende Informationsspektrum der Arztsuche24.at bieten die von HEROLD recherchierten Gesundheitseinrichtungen und -angebote. Ange-reichert mit den öffentlichen Daten der bei der Österreichischen Ärztekammer gelisteten, niedergelassenen Ärzte ergibt sich eine ebenso verlässliche wie hochinformative Informationsquelle. "Im Unterschied zu anderen Portalen findet man auf http://arztsuche24.at auch Detailinformationen zum Behandlungsangebot, zu den jeweiligen Ordinationszeiten und Kassenverträgen sowie zu Diplomen und Zusatzausbildungen von Ärzten, Therapeuten (z.B. Psychotherapeuten) und Komplementärmedizinern", streicht HEROLD Geschäftsführer Thomas Friess einige wesentliche Vorteile seines Portals heraus.

Ein weiterer, benutzerfreundlicher Service: Informationen und Daten zu verwandten Bereichen wie etwa zu Optikern, Pflege- und Altenheimen, Reformhäusern oder Sanatorien sind ebenfalls gelistet.

Der Service bietet aber nicht nur Tiefe, sondern auch Breite:

"Eine intelligente Suchfunktion und unterschiedliche Filtermöglichkeiten ermöglichen auf Arztsuche24.at das blitzschnelle Auffinden von Medizinern und medizinischen Anlaufstellen in ganz Österreich - von A wie Apotheke über K wie Krankentransporte bis Z wie Zahnärzte", weist Thomas Friess auf weitere Nutzervorteile des optimierten Online-Portals hin. Auf der Basis von Responsive Design programmiert kann Arztsuche24.at auf allen mobilen Endgeräten optimal dargestellt werden.

Seriöse Experteninformation

Abgesehen von den Daten zu den niedergelassenen Ärzten bringt das Verlagshaus der Ärzte hochwertige medizinische Informationen in die Kooperation ein.

Unter der Rubrik "Krankheitsbilder" finden User fachlich fundierte Beschreibungen zu häufig gesuchten Krankheitsbildern von anerkannten Spezialisten in den jeweiligen Fachgebieten. Die Textinhalte beruhen auf evidenzbasierter Medizin, also auf wissenschaftlich bestätigten Diagnose- und Behandlungsangeboten. Sie wurden in enger Zusammenarbeit mit namhaften Ärzten verfasst, von Redakteuren im Verlagshaus der Ärzte in leicht verständlicher Form aufbereitet und danach nochmals von Ärzten geprüft.

"Es ist uns ein ganz großes Anliegen, dem interessierten Patienten fachlich korrekte und fundierte Experteninformation zu bieten, auf die er sich verlassen kann. Arztsuche24.at soll ein solider, verlässlicher Fels in der Brandung unterschiedlichster Gesundheitsratgeber im Internet sein", betont Mag. Martin Stickler, Geschäftsführer des Verlagshauses der Ärzte.

Zusätzlich liefert das "Lexikon" Erklärungen zu Krankheiten und deren Behandlungsmöglichkeiten, Hausmitteln oder homöopathischen Arzneien sowie Wissenswertes zu Laborwerten und Nährstoffen. Darüber hinaus gibt es redaktionelle Beiträge zu saisonalen Schwerpunkten wie Heuschnupfen oder Grippe.

Werbemöglichkeiten auf http://arztsuche24.at

Auch Ärzte und medizinische Einrichtungen profitieren von der optimierten Online-Plattform, weil sie potenziellen Patienten ihre Dienstleistungen auf Arztsuche24.at gut nahebringen können. Thomas Friess: "Ärzte und Unternehmen im Gesundheitsbereich haben die Möglichkeit, ihren Eintrag vorreihen zu lassen und durch informative Bilder sowie Ordinationsvideos zu ergänzen. So können sie künftigen Patienten im Vorfeld noch mehr Orientierungshilfen bieten."

Fotos und Rechte:

Thomas Friess (HEROLD)

DI (FH) Georg Koch (HEROLD/Karl Michalski)

Mag. Martin Stickler (Verlagshaus der Ärzte)

Fotos und Screenshots stehen zum Download bereit unter:

http://www.ichbinderherold.at/presse-service/pressefotos/

Hintergrund-Infos:

HEROLD Business Data GmbH

Mit seinen Produkten wie HEROLD.at online und mobile sowie den Gelben Seiten Print versetzt der HEROLD Konsumenten in die Lage, kompetente Kaufentscheidungen zu treffen.

Firmen werden effiziente und messbare Möglichkeiten eröffnet, um Kunden zu gewinnen. Neben den klassischen HEROLD Produkten umfasst die Produktpalette u.a. Websites, Online- und Suchmaschinen-Marketing, zielgruppenspezifische Internetportale sowie den gesamten Bereich professionellen Dialog-Marketings.

Arztsuche24.at

Das Portal wurde 2009 von Marco Vitula in Wien gegründet und ist seit Anfang 2013 ein Tochterunternehmen der HEROLD Business Data GmbH. Durch die Übernahme des Portals konnte das Medienhaus sein Serviceangebot im Internet um einen wichtigen zukunftsträchtigen Themenbereich erweitern.

Verlagshaus der Ärzte

Das Verlagshaus der Ärzte - Gesellschaft für Medienproduktion und Kommunikationsberatung GmbH - ist ein Betrieb der Österreichischen Ärztekammer. Als Spezialist für alle Informationen zum Thema Gesundheit und Medizin ist das Verlagshaus der Ärzte fachlicher Seriosität verpflichtet. Autorenteam und Produkte des Verlagshauses der Ärzte informieren über alles, was zum Thema Gesundheit wichtig ist. Maßgeblich sind der aktuelle Stand der Medizin, das Wissen und die Erfahrungen der österreichischen Ärzteschaft. Die periodischen Printmedien, die Bücher und die elektronischen Kommunikationsprodukte des Verlagshauses entstehen in intensiver Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten auf der Grundlage besonderer journalistischer Sorgfalt.

Rückfragen & Kontakt:

HEROLD Business Data GmbH

Guntramsdorfer Str. 105, 2340 Mödling

Tel. 02236/401-38133

Fax 02236/401-8

Pressefachliche Betreuung:

Mag. Barbara Hackl

Tel. 02236/401-30217

E-mail: barbara.hackl @ herold.at



http://arztsuche24.at http://www.herold.at

http://www.ichbinderherold.at