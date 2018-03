FPÖ-Leyroutz fordert sofortigen Zahlungsstopp der fälligen Raten für Seen-Ankauf!

Landesholding und SIG müssen Rückabwicklung prüfen!

Klagenfurt (OTS) - Die heuer fällige Rate von 13 Mio. Euro für den Seenkauf darf keinesfalls an die Bawag ausbezahlt werden. Das fordert heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz. "Wir verlangen, dass bis zur Gesamtklärung im Untersuchungsausschuss kein Cent fließt und die Landesholding sowie die Seenimmobilengesellschaft alle rechtlichen Möglichkeiten einer Rückabwicklung des Seen-Kaufes prüfen", so Leyroutz.

Er erinnert daran, dass die Vorstände der Landesholding bereits im Jahr 2010 eine Rückabwicklung des Seenkaufes andiskutierten, da der Buchwert der Liegenschaften auf weniger als die Hälfte abgewertet werden musste. Eine offensichtlich unrühmliche Rolle spielte in diesem Zusammenhang der damalige Holding-Aufsichtsrat und SPÖ-Klubobmann Reinhart Rohr. "Rohr hat nicht nur eine Rückabwicklung verhindert, sondern auch dem Landtag den abgewerteten Buchwert (auf rund 22 Millionen Euro) verschwiegen. Er hätte den Landtag informieren müssen, schließlich hat der Landtag die Garantien für die Finanzierung beschlossen", zeigt Leyroutz auf.

"Wir sind angehalten zu retten, was zu retten ist und die finanziellen Mittel des Zukunftsfonds nicht mehr anzutasten, bis endgültig alle Möglichkeiten der Schadensbegrenzung ausgeschöpft sind", so Leyroutz, der nicht nur Rohr in die Pflicht nehmen will, sondern auch die damalige SPÖ-Landeshauptmannstellvertreterin Gabriele Schaunig nicht aus der Verantwortung entlassen wird. "Schaunig wurde im U-Ausschuss bereits der Lüge überführt und beide, Rohr und Schaunig müssen mit einer Schadenersatzprüfung rechnen", schließt Leyroutz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272