Jarmer: Steiermark spart künftig 8 Millionen Euro bei behinderten Menschen ein

Grüne: Große Verunsicherung bei vielen Vereinen im Bereich Behindertenarbeit

Wien (OTS) - Es ist schon länger bekannt, dass es in der Steiermark Einsparungen bei der Behindertenhilfe geben wird. Berichtet wird, dass es im Bereich der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderungen Einsparungen von 8 Millionen Euro geben wird. Das ist immerhin die Hälfte des bisherigen Budgets dafür.

"Hier geht es um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft", sagt Jarmer und ergänzt: "Kürzungen in diesem Bereich widersprechen klar der UN-Behindertenrechtskonvention."

Obwohl der Entwurf für die Novelle des Steirischen Behindertengesetzes schon fertig sein soll, gibt es keinerlei Informationen von Seiten der Landesregierung. Vor der Wahl will man offenbar kein negatives sozialpolitisches Thema an die Öffentlichkeit bringen. Die Verunsicherung bei vielen Vereinen, die in der Behindertenarbeit tätig sind, ist daher groß.

"Sowohl die Menschen mit Behinderungen, die in hervorragenden Projekten seit Jahren betreut werden, als auch zahlreiche engagierte MitarbeiterInnen müssen endlich Klarheit bekommen, wie es weitergeht", sagt Helene Jarmer, Behindertensprecherin der Grünen.

Die Grünen stellen daher Sozialminister Hundstorfer folgende Fragen:

1.Ist es gesichert, dass der Bund die vom Land gekürzten 8 Millionen Euro für Berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen übernimmt?

2.Durch welche neuen gesetzlichen Regelungen wird für nicht arbeitsfähige Menschen der Anspruch auf Leistungen gesichert? 3.Durch welche organisatorische Zuständigkeit (Bundessozialamt oder Arbeitsmarktservice) wird künftig gesichert, dass die Leistungen im Bundesland Steiermark auch weiterhin für alle Menschen mit Behinderung mit Rechtsanspruch zur Verfügung stehen?

"Herr Minister, bitte beenden Sie die Unsicherheit aller Betroffenen und beantworten Sie die brennenden Fragen noch vor der Wahl", appelliert Jarmer an Bundesminister Hundstorfer.

