"RADLrekordTAG" heuer am 21. September

Pernkopf: Viele Alltagswege können bequem mit dem Fahrrad zurückgelegt werden

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit vielen verschiedenen Aktionen und attraktiven Angeboten in über 100 Gemeinden wird in ganz Niederösterreich während der Mobilitätswoche zwischen 16. und 22. September Lust aufs Gehen, Radfahren und auf öffentliche Verkehrsmittel gemacht. Der im Rahmen der "Mobilitätswoche" abgehaltene "RADLrekordTag" am Samstag, 21. September, steht heuer ganz unter dem Motto "RADLn in jedem Alter". Das Spektrum der Angebote reicht vom Radfahrerfrühstück, über Radfahrerfeste und Radsternfahrten bis hin zur Eröffnung neuer Radwege. Wer an einer der Veranstaltungen teilnimmt und mitradelt, trägt zu einem besonders hohen Radverkehrsanteil am "RADLrekordTag" bei.

"Unser Ziel ist es, in Niederösterreich den Radverkehrsanteil zu verdoppeln. Immerhin ist die Hälfte aller Wege, die wir zurücklegen weniger als fünf Kilometer lang. Eine Distanz, die man statt mit dem Auto auch relativ schnell und umweltfreundlich mit dem Fahrrad zurücklegen kann", so Landesrat Dr. Stephan Pernkopf, der auch betont: "Radfahren liegt im Trend und boomt in allen Altersgruppen. Jugendliche treten immer öfter in die Pedale und auch viele Seniorinnen und Senioren können sich fürs Radfahren begeistern."

Am Samstag, 21. September, findet zwischen 15 und 17 Uhr in der Werft Korneuburg Österreichs größtes "RADLpicknick" statt. Alle Radfahrer, die zum Picknick kommen, von jung bis alt, sind eingeladen, über den Donauradweg zum Werftgelände zu radeln und ihr Picknick mitzubringen. Für eine kostenlose kulinarische Begrüßung sorgt die Initiative "So schmeckt NÖ". Zudem erwartet die Besucher ein Rahmenprogramm, vom Kinderradparcours, einem Radclown, einer Testmöglichkeit von E-Bikes bis hin zu Informationsständen. Im Anschluss kann das Korneuburger Stadtfest besucht werden.

Wer kein eigenes Fahrrad hat, kann in der Mobilitätswoche gratis das Radverleihsystem "nextbike" nutzen. Das niederösterreichische Fahrradverleihsystem gibt es an über 280 Standorten. Insgesamt stehen in der Mobilitätswoche mehr als 1.350 Fahrräder in Niederösterreich und auch im Burgendland kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung, vor der ersten Ausfahrt ist lediglich eine einmalige Registrierung auf www.nextbike.at erforderlich.

Nähere Informationen: Büro LR Pernkopf, Telefon 02742/9005-15473, e-mail lr.pernkopf @ noel.gv.at, bzw. Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag zwischen 9 und 15 Uhr bzw. am Mittwoch von 9 bis 17 Uhr), Telefon 02742/219 19 bzw. e-mail energieberatung @ enu.at, www.radland.at, www.enu.at.

