Xyratex nimmt am 22. September an der 39. Europäische Ausstellung und Konferenz für optische Kommunikation in London teil

Havant, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Xyratex Ltd , ein führender Anbieter von Datenspeichertechnologie, gab heute bekannt, dass Richard Pitwon, der Leiter der Forschungsgruppe für Photonik von Xyratex, am Sonntag, dem 22. September, auf der 39. Europäischen Ausstellung und Konferenz für optische Kommunikation

(ECOC) im ICC ExCeL in London

einen Vortrag halten wird. Pitwon wird im Rahmen einer Vortragsreihe in einem Workshop über die wichtigen Treiber und optischen Technologien der nächsten Generation von sehr kurzen Übertragungsstrecken, über das Thema "Migration of Embedded Optical Interconnect into Data Centre Systems" [Migration von eingebetteten optischen Verbindungen in Datenbanksysteme] referieren. Die ECOC 2013 ist die Schlüsselveranstaltung für europäische Ingenieure und eine Plattform, auf der Branchenspezialisten neue Themen, neue Ergebnisse und Entwicklungen im Bereich der optischen Kommunikation vorstellen können.

Wann: Sonntag, 22. September 2013, 15.10 Uhr Lokalzeit (GMT) Wo: ICC ExCeL London, One Western Gateway, Royal Victoria Dock, London E16 1XL Vortragender: Richard Pitwon, Leiter der Photonik-Technologie von Xyratex Weitere Informationen über die ECOC finden Sie auf:

http://www.ecoc2013.org/index.html



Über Xyratex Xyratex ist ein führender Anbieter von Datenspeichertechnologie, einschließlich modularer Lösungen für die Datenspeicherindustrie und Festplatten-Investitionsgüter (HDD) für die HDD-Branche. Die Datenspeicherplattformen von Xyratex Enterprise bieten eine Reihe von fortschrittlichen, skalierbaren Datenspeicherlösungen für Erstausrüster und alle, die in Hochleistungsrechner involviert sind. Xyratex, der größte Ausrüster der HDD-Branche mit Investitionsgütern, ermöglicht es den Herstellern von Laufwerken und ihren Zulieferern mit der heute erforderlichen Technik und Produktivität Schritt zu halten. Xyratex verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung bei Laufwerken, Speichersystemen und Technologien für Produktionsprozesse.

Xyratex entstand 1994 durch ein MBO von IBM, hat seinen Firmensitz in UK, und verfügt über eine weltweite Basis von F&E- sowie operativen Installationen in Nordamerika, Asien und Europa.

Web site: http://www.xyratex.com/

