Immobilienwirtschaft setzt auf Ethik - und fordert ein Ende des Populismus in der Politik

Noch bis inklusive Freitag findet in Kärnten die diesjährige Bundestagung der Immobilien- und Vermögenstreuhänder statt

Wien (OTS/PWK651) - Die Immobilienwirtschaft steht kurz vor der Nationalratswahl im Rampenlicht, wenn die Politik "Leistbares Wohnen" fordert. (Wohn-)Themen der Zukunft stehen im Zentrum einer Expertenveranstaltung, nämlich der diesjährigen Bundestagung der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in Klagenfurt. Von Mittwoch, 18., und noch bis Freitag, 20. September 2013, treffen sich Unternehmer aus ganz Österreich, um über die künftigen Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft zu diskutieren.

Das Motto der Bundestagung lautet "Erfolg trifft Ethik": Ethik in der Immobilienwirtschaft - wie geht das? Und brauchen wir das überhaupt? Experten sind sich einig: Ja! Denn ethische Überlegungen und Grundlinien sind mehr als eine Modeerscheinung. Speziell in Kärnten wird dieses Thema bereits seit vielen Jahren von den Immobilientreuhändern aktiv verfolgt - und bei der diesjährigen Bundestagung steht es im Mittelpunkt.

Finanzieller Erfolg allein reicht nicht

Michael Fohn, Obmann der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Kärnten, erklärt: "Das Thema Ethik hat für die Wirtschaft in den letzten Jahren generell an Bedeutung gewonnen. Die große Frage für unsere Branche lautet: Wie gehen wir mit den wachsenden Herausforderungen kompetent und vertrauensvoll um?" Immerhin biete das Thema einen äußerst komplexen Spielraum, große Summen seien in Bewegung. "Begehrlichkeiten werden geweckt, nicht nur bei geprüften Marktexperten, sondern auch bei privaten Anbietern, die das schnelle Geld machen möchten. Es stellt sich deshalb die Frage, ob Gefühl und Intuition als Orientierung für die Konsumenten ausreichen", so Fohn.

Bei der Bundestagung wird darüber gesprochen, wie und wo sich Erfolg und Ethik treffen sollten. Raimund Neuwirther, Kärntner Immobilientreuhänder und Fachgruppen-Ausschussmitglied, wünscht sich ein Treffen der beiden "auf Augenhöhe". "Sie sollten gleichwertig sein, denn nur gemeinsam können sie etwas erreichen. Keiner der beiden sollte ohne dem anderen sein."

Dementsprechend sollte auch die Arbeit eines Immobilientreuhänders ausgerichtet sein: " Eine vordringliche Aufgabe der Immobilienmakler, Immobilienverwalter und Bauträger ist es, Menschen mit Wohnraum zu versorgen. Natürlich sind wir keine karitativen Institutionen, aber man sollte sich schon auch die Frage stellen, ob finanzieller Erfolg alleine reicht."

Forderung: Modernisierung des Wohnrechts

Das Thema "Wohnen" scheint im aktuellen Wahlkampf eines der liebsten Themen der Politik zu sein. Um Wählerstimmen zu gewinnen, wird "Leistbares Wohnen" plakatiert und die unterschiedlichsten Forderungen werden erhoben. Thomas Malloth, Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), schüttelt den Kopf: "Anscheinend wird keine Minute darüber nachgedacht, was man bei einer allfälligen Umsetzung dieser völlig unüberlegten populistischen Forderungen anrichten würde." Er fordert einen verantwortungsvollen Umgang mit diesem höchst sensiblen Thema. "Wohnen ist ein Grundbedürfnis, hier gilt es mit Augenmaß und Weitblick eine umfassende Reform des Wohnrechts in der nächsten Legislaturperiode zu realisieren."

Eine grundlegende Modernisierung des österreichischen Wohnrechts sei seit langem dringend nötig. Die komplexe Ausgangslage mit einer verzerrten Mietpreissituation, zerfurchten Vorschriften und historisch bedingten Ungerechtigkeiten erfordern zwingend eine Weiterentwicklung hin zu einem neuen und modernen Wohnrecht. "Der Grundgedanke eines neuen Wohnrechts muss daher lauten: Schutz nur dort, wo er tatsächlich notwendig ist. Leistung und Gegenleistung müssen auf dem Wohnungsmarkt in einem fairen Verhältnis zueinander stehen. Auch Vermieten muss leistbar bleiben", so Malloth. Man könne eine top-ausgestattete Altbauwohnung in einem begehrten Wohnviertel nicht mit einer Sozialwohnung in einen Topf werfen. "Ständig steigende Qualitätsansprüche seitens der Mieter schlagen sich auch im Preis nieder", bringt er es auf den Punkt.

Michael Fohn, Obmann der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Kärnten, ergänzt: "Und wenn wir über gestiegene Mietpreise sprechen, darf natürlich eines nicht vergessen werden: In den vergangenen Jahren sind die Betriebskosten enorm gestiegen. Ob Müll, Wasser oder Kanalgebühren -die Kosten sind regelrecht explodiert, was auch aktuelle Studien der Wirtschaftskammer beweisen."

Situation in Kärnten

Eine der wichtigsten Entwicklungen am Kärntner Immobilienmarkt ist der Boom in und um die Städte. Während es in vielen Tälern Grundstücke bereits um einige Euro pro Quadratmeter zu kaufen gibt und dort viele Häuser leer stehen, sind Wohnungen und Häuser in Stadtnähe sehr gefragt. Ein Ende dieses Trends ist nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Experten rechnen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mit einem weiteren Abwandern aus den ländlichen Regionen und starkem Zuzug zu den so genannten "Speckgürteln". Vor allem die umliegenden Gemeinden um Klagenfurt und Villach werden von dem Trend profitieren, heißt es in aktuellen Studien.

Derzeit kann das Angebot mit der Nachfrage aber nicht mithalten. Woran liegt das? Raimund Neuwirther erklärt: "Ein Problem bei der Schaffung von neuem Wohnraum in Städten ist, dass es für private Investoren keine Förderung oder günstige Darlehen gibt. Gewerbliche Bauträger sollten den gemeinnützigen Genossenschaften gleich gestellt werden. Die Konkurrenz zwischen 'privat' und 'gemeinnützig' würde dem Mieter dienen, da jede Vermietergruppe danach trachten würde, möglichst hohe Qualität anzubieten." Eine Möglichkeit für die Schaffung von neuem Wohnraum wäre es, die vielen leer stehenden Büros und Geschäftsflächen in den Städten zu nutzen. "Viele Hauseigentümer haben kein Geld für einen Umbau zu einer Wohnung. Die öffentliche Hand könnte hier neuen Wohnraum fördern."

Forderung: Anreize für Investitionen schaffen

Der österreichische Wohnungsmarkt war in den letzten fünf Jahren durch eine Übernachfrage speziell im Anlagebereich geprägt. Gerald Gollenz, Obmann der Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Steiermark, erklärt: "Grundstücke und Eigentumswohnungen waren speziell in den Städten sehr gefragt." Dieser Nachfrage konnte auch auf Grund hoher Grundstückspreise und fehlender Ressourcen nur sehr schwer nachgekommen werden. Und so kommt es, dass die Immobilieninvestitionen im ersten Halbjahr 2013 deutlich zurückgegangen sind: Im Vergleich zum Vorjahr gab es ein Minus von zehn Prozent, aber auch ein Sinken der Grundstückspreise um etwa 17 Prozent.

Wie wird es künftig weitergehen? "Die Bevölkerung und die Haushalte wachsen kontinuierlich und man rechnet bis 2030 mit 9,0 Millionen Einwohnern in Österreich. Dies bedeutet wiederum eine weitere gesteigerte Nachfrage nach Wohnraum", erklärt Gollenz.

Aktuell wächst der österreichische Wohnungsneubau mit plus 0,8 Prozent vergleichsweise kräftig. Der Anstieg der Bevölkerungszahl und der Zahl der Haushalte (vor allem in Ballungszentren), die relativ günstige Lage auf dem Arbeitsmarkt und der Anstieg der Immobilienpreise begünstigen die Entwicklung. In den nächsten Jahren wird der Wohnungsneubau allerdings schwächer expandieren, denn die Baubewilligungen sanken bereits 2012 um über zehn Prozent.

"Wir fordern daher weitere Maßnahmen, die zu mehr Investitionstätigkeiten führen", appelliert Gollenz an die Politik. Speziell im Altbau, aber auch bei Zu- und Neubauten, müssten neue Anreize geschaffen werden - wie neue steuerliche Absetzmöglichkeiten, kürzere Abschreibungszeiträume und Investitionsbegünstigungen. Dies führe zu mehr Investitionen, was sich wiederum positiv auf den Arbeitsmarkt und somit auch auf das Konsumverhalten auswirken würde. "Die gewerblichen Bauträger Österreichs sind sich ihrer Verantwortung bewusst, erwarten sich aber auch einen fairen Wettkampf auf dem österreichischen Immobilienmarkt." (JR)

