"dok.film" am 22. September in ORF 2: "Wir sind Demokratie"

Neue Doku über Zustand und Zukunft eines politischen Systems

Wien (OTS) - Wir alle haben die Wahl. Am 29. September 2013 wird in Österreich ein neues Parlament gewählt, eine Woche vorher hält bereits Deutschland seine Bundestagswahl ab. Aus aktuellem Anlass präsentiert "dok.film" bereits am Tag der Deutschland-Wahl, am Sonntag, dem 22. September, um 23.30 Uhr in ORF 2 "Wir sind Demokratie", die neue Dokumentation des deutschen Filmemachers und Autors Eric Brinkmann, die den Zustand der Demokratie hinterfragt und aktuelle Entwicklungen in Europa beleuchtet.

Soll man Personen wählen, Programme oder Parteien? Unterscheiden sich die Konzepte der Parteien überhaupt noch? In jedem Parteiprogramm wird der Demokratie ein breites Kapitel gewidmet. Aber was ist das genau? Wörtlich bedeutet Demokratie "Herrschaft des Volkes". Von Ägypten bis an den Persischen Golf, von Madrid bis Reykjavík - neue, junge Protestbewegungen prägen und verändern das moderne Leben. Mithilfe der Social Media ist die weltweite Kommunikation und Interaktion viel schneller geworden. Heißt das, wir haben mehr Demokratie denn je? Regisseur Eric Brinkmann wird bald Vater und fragt sich, welche Welt will er seinem Kind zeigen und hinterlassen? Das Drehbuch zum Film stammt von Annette Brüggemann und Eric Brinkmann.

Mehr zum Inhalt:

Der öffentliche Raum wird als neue Polis genutzt. Menschen auf Plätzen und Straßen versammeln sich. Sie erheben ihre Stimme. Sie wollen mehr: mehr Vertrauen in die Politik, mehr Mitbestimmung, mehr Selbstbestimmung, mehr Demokratie. Trotz regionaler Unterschiede werfen die jungen Protestbewegungen Fragen auf, die alle betreffen:

Welche ist die Demokratie der Zukunft? Hat die heutige Form noch eine Chance? Vor allem aber: Wie wollen die Menschen in Zukunft leben?

Der Film ist eine Reise durch Europa zu jungen, alternativen Bewegungen und Ideen in der Praxis - konkret und emotional: nach Spanien, wo mit der Protestbewegung "15M" am 15. Mai 2011 alles begann; nach Island, wo nach der heftigen Finanzkrise der Punk-Musiker und Komiker Jón Gnarr mit seiner "Besten Partei das Reykjavíker Rathaus erobert hat; in die Schweiz, wo mit den "KaosPilots" neue Führungskräfte als soziale Entrepreneurs heranwachsen; nach Österreich, wo der Globalisierungskritiker Christian Felber mit seiner "Gemeinwohl-Ökonomie" das kapitalistische Wirtschaftssystem auf den Kopf stellt und wo der Erfinder der "Waldviertler Schuhe", Heinrich Staudinger, zwischen jener "Gemeinwohl-Ökonomie" und der ihm nachstellenden Finanzaufsicht ein Leben als fairer Unternehmer versucht; zu unterschiedlichen Orten in Deutschland, an denen Alternativen präsentiert und erprobt werden -mit Marina Weisband, der einstigen Ikone der Piratenpartei, Harald Welzers "Stiftung Futurzwei" und dem bürgerschaftlichen Projekt "Nexthamburg".

Wie gut funktionieren die neuen Ideen bereits, wo sind sie noch nicht ausgereift, und wie können sie eine mögliche zukünftige "Demokratie plus" bereichern? Hinaus aus der Krise, hinein in eine tragfähigere Gesellschaft, in der sich vielleicht nicht nur die gegenwärtige, in die Jahre gekommene Demokratie der Volksvertreter, sondern jeder einzelne verändern muss? Ist die heutige Form der Demokratie am Ende? Oder hört das Experiment Demokratie niemals auf? Wer, wenn nicht wir alle, sind Demokratie? Eine Woche vor der Wahl in Österreich und am Tage der deutschen Bundestagswahl stellt der "dok.film" all diese Fragen.

