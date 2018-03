"Die Wahlfahrt" weiter auf Überholspur: bis zu 342.000 Zuschauer

Wieder großes Interesse bei jungen Zuschauern

Wien (OTS) - Eva Glawischnig und Heinz-Christian Strache gingen gestern, am 18. September 2013, mit Hanno Settele auf "Wahlfahrt" -und das Publikumsinteresse an diesem vom ORF-eins-Info-Team neu entwickelten TV-Format war noch größer als bei der Premiere: Bis zu 342.000 Zuseherinnen und Zuseher ließen sich Folge zwei nicht entgehen, im Schnitt gingen 316.000 bei 19 Prozent Marktanteil mit auf "Wahlfahrt". Erfreulich dabei - das weiterhin große Interesse der jungen Zuschauer. In der Zielgruppe 12-49 Jahre wurde ein Marktanteil von 24 Prozent erreicht, in jener der 12- bis 29-Jährigen 25 Prozent.

Die dritte und letzte "Wahlfahrt" folgt am Mittwoch, dem 25. September, um 22.35 Uhr in ORF eins mit Werner Faymann und Michael Spindelegger als Passagiere von Hanno Settele.

Intensiv wurde "Die Wahlfahrt" auch via Twitter. Knapp 1.100 Tweets wurden während der Ausstrahlung allein zu #Wahlfahrt bzw. #ORFWahlfahrt abgesetzt.

Ebenfalls weiter auf Erfolgskurs ist der ORF-eins-Serienevent "Under the Dome": Im Schnitt bis zu 375.000 (Folge 7) wollten wissen, wie es unter der Kuppel weitergeht, in der Zielgruppe 12-29 Jahre erreichte die Steven-King-Verfilmung gestern bis zu 21 Prozent (22 Prozent bei E-49).

