"Bewusst gesund": Gefährliche Zecken - Borreliose auch im Herbst

Rettender Blinddarm - wie eine Spezial-OP Max' Leben verbessert

Störungen der Nieren und Harnwege sind nach Herzproblemen die häufigsten Fehlbildungen bei Neugeborenen. Die Hydronephrose, eine Erweiterung des Nierenbeckens, tritt bei etwa zwei Prozent aller Neugeborenen auf. Meist bildet sich diese Erweiterung spontan zurück. Doch bei jedem 600. Kind ist das Leiden so schwer, dass eine Operation nötig wird. An der Kinderurologie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz ist jetzt ein weltweit einmaliger Eingriff geglückt: Der Blinddarm ersetzt den Harnleiter. Gestaltung:

Sylvia Unterdorfer.

Projekt "Still Bergauf" - Wandern mit Brustkrebspatientinnen

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung von Frauen in Österreich. Obwohl das Durchschnittsalter der erkrankten Frauen heute bei circa 60 Jahren liegt, sind immer mehr jüngere Frauen von dieser Erkrankung betroffen. Maria Linecker wurde vor drei Jahren - im Alter von nur 38 Jahren - mit der Diagnose konfrontiert. Gemeinsam mit neun weiteren Patientinnen nimmt sie heute am Projekt "Still Bergauf" teil, im Rahmen dessen sie einmal wöchentlich die Salzburger Berge erklimmt und trotz Erkrankung neue Ziele, neue Höhen und neue Gipfel erreicht. Die gemeinsame Bewegung gibt den Frauen nicht nur neue Hoffnung und Mut, sondern ist, wie Experten wissen, auch ein sehr gutes Mittel in der Krebsprävention, der Krebstherapie und Nachsorge. Gestaltung: Denise Kracher.

Gefährliche Zecken - Borreliose auch im Herbst

Zecken übertragen an die 50 Krankheiten. Bekannt ist vor allem die Frühsommer-Meningoenzephalitis FSME, eine Viruserkrankung, vor der man sich durch eine Impfung schützen kann. Nicht schützen kann man sich hingegen vor der Borreliose, einer entzündlichen Infektionskrankheit, die ebenfalls durch einen Zeckenstich übertragen wird. Nach der Ansteckung zeigt sich in fast 60 Prozent der Fälle eine klar abgegrenzte, kreisförmige Rötung der Haut, die sich ausweitet und nach Wochen oder Monaten verschwindet. Starke Müdigkeit, Fieber, nächtliche Schweißausbrüche und Herzrhythmusstörungen sind nur einige der typischen Symptome. Gestaltung: Christian Kugler.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema Reizmagen

Aufstoßen, Sodbrennen, Magendrücken und Völlegefühl können mitunter als Begleiterscheinungen der Verdauung auftreten. Treten diese Symptome aber häufiger oder nach jeder Mahlzeit auf, spricht man vom Reizmagen. Wie man sich richtig verhält und was man am besten dagegen tut, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

