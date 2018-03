Tamandl: Transparenzdatenbank für effizienteres Förderwesen in Österreich

ÖVP steht für Entbürokratisierung und gegen Förderungen nach Gießkannenprinzip

Wien, 19. September 2013 (ÖVP-PK) Um den Menschen in Österreich sowie juristischen Personen einfach und kostenlos einen allgemeinen Überblick über die von der öffentlichen Hand finanzierten Geldleistungen zu bieten, hat Finanzministerin Maria Fekter eine Transparenzdatenbank eingerichtet. ÖVP-Konsumentensprecherin Gabriele Tamandl betont zur heutigen Präsentation des Transparenzportals durch die Finanzministerin: "Die Transparenzdatenbank trägt so zentral zu einem effizienteren Förderwesen in Österreich bei. So wird der Vergabe von Förderungen mittels Gießkannenprinzip entgegengewirkt. Die Mittel können effektiv an die Personen gehen, die sie wirklich brauchen. Damit geht auch eine Verschlankung des Verwaltungsapparates einher." Dadurch werde wieder deutlich, dass die ÖVP für schlanke Strukturen und Entbürokratisierung steht und sich für die Österreicherinnen und Österreicher einsetzt, so Tamandl. Um eine Transparenz über alle Leistungsangebote der öffentlichen Hand und die dafür ausbezahlten öffentlichen Mittel zu schaffen, sollen künftig auch Gemeinden eingebunden werden. So wird für eine optimale Vergleichbarkeit von Fördermöglichkeiten gesorgt und wesentliche Einsparungen in der Verwaltung erzielt. Die ÖVP-Abgeordnete abschließend: "Mehr Transparenz und weniger Bürokratie – das Transparenzportal sorgt für die optimale Unterstützung der Menschen in Österreich und sorgt gleichzeitig für Einsparungen in der Verwaltung." ****

Nähere Informationen zur Transparenzdatenbank erhalten Sie unter www.transparenzportal.gv.at und www.transparenzportal.at.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.facebook.com/hannes.rauch,

www.twitter.com/hannes_rauch