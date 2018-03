Erste Adresse in Mailand - Dr. Hauschka Flagship-Store eröffnet

Rechtzeitig zur Mailänder Fashion Week eröffnete am 17. September Italiens erster Dr. Hauschka Flagship-Store. In der Via Abbadesse 20, im historischen Zentrum der italienischen Mode- und Beautymetropole gelegen, ist der neue Dr. Hauschka Flagship- Store ein Ort der Ruhe und Entspannung. Hier kann man vom internationalen Trubel der Stadt bei einer der verschiedenen Dr. Hauschka Behandlungen abschalten und sich in Ruhe von einer Dr. Hauschka Naturkosmetikerin beraten lassen. In einem weiteren separaten Bereich geht es ausschließlich um das Thema Make-up. Je nach Lust und Anlass taucht man anschließend mit einem natürlichen oder mit einem ausdrucksstarken Look wieder in das Leben der Metropole ein.

Bei Dr. Hauschka steht der Mensch im Mittelpunkt. Geht es ihm gut, zeigt sich das auch an seiner Haut. Dieses Konzept wurde im neuen Dr. Hauschka Flagship-Store in Mailand konsequent umgesetzt. Vom Verkaufsraum führt ein so genannter Pfad der Sinne zum separaten Schminkbereich und weiter in die Behandlungskabine, wo man sich von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen kann - mit einer Klassischen Dr. Hauschka Behandlung oder einer ihrer sechs Varianten - von der Luxus-über die Entspannungs- bis hin zur Revitalisierungsbehandlung. Auch die Dr. Hauschka Körperbehandlungen werden angeboten: für den ganzen Körper, den Rücken, Hand und Fuß sowie Mani- und Pediküre. So ist für jeden etwas Wohltuendes dabei. Das ganzheitliche Angebot des neuen Dr. Hauschka Flagship-Stores wird ergänzt durch diverse Workshops zur Gesichts- und Körperpflege sowie Make-up-Kurse, die mehrmals im Jahr stattfinden werden.

Denkmalgeschützes Gebäude aus dem 5. Jahrhundert - nachhaltige Materialien

Es war eine gewisse Herausforderung das besondere Dr. Hauschka Konzept architektonisch in einem denkmalgeschützten, ehemaligen Kloster aus dem 5. Jahrhundert umzusetzen. Erhalten wurden die alten gewachsten Fichtenholzdecken und die Cotto-Böden sowie die Tür- und Fensterstürze aus antiken Ziegeln. Am aufwändigsten war die Sanierung der Innenwände, wobei das Mauerwerk mit einer in der damaligen Zeit üblichen Kalkfarbe gestrichen wurde, was das Interieur sehr gut in Szene setzt. Bei Einrichtung und Ausstattung wurde Wert auf nachhaltige Materialien gelegt wie Holzvertäfelungen aus Plantagenpappel, Lacke auf Wasserbasis sowie unbehandelte Materialien wie Glas und Stahl.

Der Charakter der verwendeten Materialien sorgt für das einmalige Flair der Räumlichkeiten. Die Wärme, die die alten Mauern ausstrahlen, und der bewusste Kontrast zu den klaren Linien und Farben der Einrichtung mit viel satiniertem Glas, glänzendem Edelstahl, lackiertem Holz und viel Weiß schaffen ein schlichtes Ambiente, das weniger das Interieur, sondern vielmehr die Produkte und die Philosophie von Dr. Hauschka in den Mittelpunkt stellt. Ein Ort also, an dem man einfach sein kann, an dem man Ruhe tanken und sich verwöhnen lassen kann.

WALA Heilmittel GmbH - Aus der Natur für den Menschen

Aus der Natur für den Menschen - dieser Leitgedanke begleitet die WALA Heilmittel GmbH seit ihrer Gründung im Jahre 1935. Durch die rhythmische Anwendung polarer Qualitäten wie Wärme/ Kälte, Dunkelheit/Licht und Ruhe/Bewegung erzeugt sie Präparate, die der Gesundheit dienen. Grundlage dafür bilden Substanzen aus der Natur, die möglichst aus kontrolliert-biologischem oder Demeter-Anbau stammen und unter fairen Bedingungen gewonnen werden. Heute exportiert das Stiftungsunternehmen WALA Arzneimittel, Dr. Hauschka Kosmetik und Dr. Hauschka Med Präparate in 40 Länder. Die WALA beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und erzielte 2012 einen Warenumsatz von rund 109 Mio. Euro.

Dr. Hauschka Kosmetik ist in autorisierten Naturkostfachgeschäften, Reformhäusern, Naturkosmetikfachgeschäften, Department Stores, Parfümerien, Apotheken und bei Dr. Hauschka Naturkosmetikerinnen erhältlich. Der Dr. Hauschka Kundenservice nennt Ihnen regionale Bezugsquellen und nimmt Ihre Fragen unter der Telefonnummer +49 (0)7164 930-181 montags bis freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr entgegen. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.dr.hauschka.com.

