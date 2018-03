"Universum History"-Doku über "Die letzten Stunden der Hindenburg"

Am 20. September um 22.45 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Es war das luxuriöseste Fortbewegungsmittel seiner Zeit, das ambitionierteste Projekt der Luftschifffahrt - die Hindenburg. Doch im Mai 1937 mündet der Traum der innovativen Zukunftshoffnung in der größten Katastrophe der Luftschifffahrtgeschichte: Die Hindenburg stürzt in der Nähe von New York ab, fängt Feuer - und 36 Menschen kommen in den Flammen ums Leben. In "Die letzten Stunden der Hindenburg" zeichnet "Universum History" am Freitag, dem 20. September 2013, um 22.45 Uhr in ORF 2 den allerletzten Flug des Luftschiffs nach und beschäftigt sich mit den Hintergründen der Katastrophe.

Olivier Deflou und Patrick Poch rekonstruieren in der Dokumentation die allerletzte Fahrt des Zeppelins mit der Kennung LZ 129. Am 6. Mai 1937 kommt es in der Nähe der Stadt Lakehurst (USA) zum folgenschweren Absturz des Luftschiffs, das tags zuvor in Frankfurt am Main gestartet war. Die Hindenburg war das Luftschiff der Schönen und Reichen. Das günstigste Ticket kostete pro Person in einer Zweierkabine 1.500 Reichsmark für die einfache Fahrt, was einem Gegenwert von rund 6.000 Euro entspricht. "Die letzten Stunden der Hindenburg" stellt erstmals die deutschen Passagiere namentlich und mit Bildern vor. Die Dokumentation gibt den Opfern und Überlebenden ein Gesicht und erzählt von ihren dramatischen Erlebnissen an Bord des Luftschiff-Giganten (Länge: 245 Meter). Der Film beleuchtet den Mythos des Luftschiffes und liefert unterschiedliche Erklärungsansätze: Was hat sich bis zur Landung an Bord abgespielt? Wie konnte es zur Katastrophe kommen? Gab es eine Bombe an Bord?

Die Geschichte der "Hindenburg" ist auch die Geschichte der Menschen an Bord. Als letzter deutscher Überlebender der Katastrophe wurde der 88-Jährige Werner Franz für "Die letzten Stunden der Hindenburg" interviewt. An Bord der Hindenburg begann Franz im Alter von 14 Jahren eine Ausbildung als Kabinenjunge. Neben Franz war auch das deutsche Ehepaar Leonard und Gertrud Adelt aus Dresden an Bord des schwebenden Luxus-Giganten LZ 129. Adelt war einst Autor einiger Bestseller über die Luftschifffahrt und mit seiner Frau auf dem Weg nach Amerika, um in Hollywood Kontakte zu knüpfen. Ihre Geschichte wird genauso erzählt wie jene des gefeierten Kabarettkünstlers Joseph Späh, der unter dem Künstlernamen "Ben Dova" weltweit Erfolge feierte und mit seiner Schäferhündin "Ulla" auf dem Weg nach New York war. Als Interviewpartner konnte neben Werner Franz der Schriftsteller Henning Boetius ("Phönix aus Asche") gewonnen werden, zudem kommen eine Reihe renommierter Historiker/innen und Luftfahrtexperten und -expertinnen zu Wort.

